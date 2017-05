Libor Hudáček si na MS v hokeji zobral knihy od manželky, playstation zabudol doma

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) – Na hokejový svetový šampionát do Kolína nad Rýnom a Paríža (5.-21. mája) pocestuje so slovenskou reprezentáciou aj útočník Libor Hudáček.

Nad jeho nomináciou visel otáznik po tom, čo ho 21. apríla počas prípravného zápasu s Fínskom jeden zo súperových hráčov nešetrne poslal chrbtom na mantinel. Rodáka z Levoče okamžite previezli do nemocnice, kde sa nepotvrdili žiadne vážne diagnózy.

V rámci rekonvalescencie absolvoval okrem iného aj akupunktúru. “Vyskúšal som všetko, čo sa dalo. Dúfam, že každá jedna vec, ktorú som vykonal, mi pomohla aspoň päť percent k tomu, aby som mohol ísť na MS. Nemám už žiadne bolesti,“ hlásil agentúre SITA 26-ročný hokejista.

Je úplne fit

To, či je Libor Hudáček zdravotne úplne v poriadku a pripravený odcestovať s tímom do Nemecka, si hlavný tréner Zdeno Cíger overoval ešte tesne pred zverejnením nominácie.

“Pýtal sa ma, ako sa cítim a či pôjdem na šampionát, ak sa ma rozhodne vziať. Bavili sme sa o tom, či to zvládnem, či sa nebudem báť ísť do súbojov. Odpovedal som mu, že som fit. Boli sme v kontakte aj počas posledných dní, no stretli sme sa až v utorok,” prezradil hráč švédskeho Örebra.

Zbalený na 17 dní

Realizačný tím oznámil hokejistom konečnú nomináciu až po utorkovom tréningu, a tak nikto nemal nič isté.

„Chalani boli nervózni, no ja nie. Nebol som napätý ani v roku 2012, takže teraz som už vôbec nemal byť prečo,“ pokračoval Hudáček. Je zbalený na 17 dní, no v batožine mu niečo chýba. “Zabudol som na playstation! Ak ju však vzali chalani, tak hrať mám kde,” uškrnul sa 14-gólový strelec švédskej ligy.

“Mám nejaké knižky, takže niečo počítam. Manželka mi zbalila nejaké novinky, tak sa nechám prekvapiť,” uzavrel mladší z bratov Hudáčkovcov.