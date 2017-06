Libra v utorok oslabila oproti doláru

NEW YORK 20. júna (WebNoviny.sk) – Britská libra v utorok oproti doláru oslabila. Dôvodom bolo to, že guvernér Bank of England Mark Carney schladil očakávania trhu, že banka by mohla onedlho zvýšiť úrokové sadzby. Carney v súvislosti s očakávaným rastom úrokov povedal, že teraz “ešte nenastal čas na začínanie úpravy” vzhľadom na neistoty súvisiace s odchodom Británie z Európskej únie. Libra klesla na 1,2639 USD/GBP z úrovne 1,2729 USD/GBP.

Dolár posilnil aj oproti spoločnej európskej mene, a to na 1,1145 USD/EUR z hodnoty 1,1147 USD/EUR. Americká mena však oslabila voči jenu na 111,51 JPY/USD z úrovne 111,54 JPY/USD.