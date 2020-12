Líder extraligy prelomil negatívnu sériu, Poprad proti Košiciam neinkasoval

Už dávnejšie sa hokejisti Popradu dostali na čelo extraligovej tabuľky a mali aj solídny náskok pred konkurenciou. Pred Vianocami však prišli štyri prehry za sebou a „kamzíci“ boli na prvej priečke už len zásluhou vyššieho počtu zápasov v porovnaní so súpermi.

Po krátkej pauze tak potrebovali triumf a tri body ako soľ. V pondelok v súboji 25. kola doma privítali Košice a za triumf 3:0 ich aj získali. Po súboji teda boli spokojní. HK Poprad je v extraligovej tabuľke prvý s náskokom jedného bodu pred Slovanom Bratislava, ktorý však odohral o dve stretnutia menej.

Príkladný tímový výkon

„Podali sme príkladný tímový výkon. Krátky oddych nám pomohol. Prebrali sme si potom našu hru a šlo to. V úvode zápasu to bolo trochu nervózne, ale potom sme duel ovládli a tímovým výkonom brali tri body. Pri prehrách sme dostávali góly v oslabení a na tom sme popracovali. Šťastena sa teraz obrátila na našu stranu a teraz musíme potiahnuť káru ďalej,“ zhodnotil vo videu na klubovom youtube útočník Dávid Skokan, autor jedného presného zásahu. „Vždy som rád, keď tímu pomôžem. Aj keď na góly sú tu iní hráči,“ doplnil.

Jedným z hlavných ťahúňov Popradčanov pri pondelkovom víťazstve bol brankár Tomáš Vošvrda, ktorý zneškodnil všetkých 29 striel hostí a pripísal si premiérové čisté konto v tejto sezóne. „Čakal som na nulu dlhší čas, tak som to nosil v hlave. V prvom rade však chcem pomáhať tímu k víťazstvám. Triumf nad Košicami však nebol o mne. Mali sme totiž viac zblokovaných striel ako som mal zásahov, to bol základ. To, čo nám v predchádzajúcich dueloch nešlo, čo boli oslabenia, to bol dnes jeden z hlavných faktorov triumfu,“ povedal po súboji Vošvrda.

Tréner si vydýchol

Na margo neúspešnej série pred Vianocami český gólman doplnil: „Po štyroch prehrách sme si k tomu sadli a niečo si k tomu povedali. A na ľade sme to plnili. Ofenzívnu silu máme, ale nesmieme dostávať góly a púšťať súperov do prečíslení.“

Tréner Peter Mikula si po zisku troch bodov tiež vydýchol. „Myslím si, že nie sme tak slabí, aby sme prehrali štyri zápasy po sebe. Paradoxne, proti Košiciam v náš prospech rozhodla situácia, v ktorej sme boli slabí a to je oslabenie. Teraz sme v ňom dali gól my. Situáciu sme si skomplikovali, ale proti Košiciam sme sa vrátili na víťaznú vlnu. Bolo to o efektivite v defenzíve – nielen o oslabeniach, ale aj o hre piatich proti piatim,“ povedal po súboji.

Už v stredu čaká na Poprad rozlúčka s kalendárnym rokom, ktorú „kamzíci“ absolvujú v Maďarsku na ľade Miškovca. V úvode januára 2021 ich potom čakajú súboje doma proti Michalovciam (3.1.), v Košiciach (6.1.) a na vlastnom ľade proti Nitre (8.1.).