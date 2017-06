Líder SaS Sulík podáva trestné oznámenie na podnikateľa Kočnera

BRATISLAVA 29. júna (WebNoviny.sk) – Líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík podá na podnikateľa Mariána Kočnera trestné oznámenie. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková s tým, že v piatok sa k vyhláseniam Kočnera vyjadria podrobnejšie.

Liberáli tak reagujú na dnešné vyhlásenie Kočnera, ktorý povedal, že v minulosti sa mu páčili názory a návrhy Sulíka, ako veci na Slovensku zmeniť. „Tvrdil od prvého dňa, že od nikoho si nezoberie žiadne peniaze, od žiadnych oligarchov a stranu bude financovať z vlastných zdrojov a svojich spoločníkov. Stretnutí boli desiatky,“ povedal Kočner s tým, že rozprávali spolu o ekonomickej situácií, o podnikateľskom prostredí aj o riešeniach.

“Raz som mal informáciu, že od podnikateľa Jozefa Špirka dostal päť miliónov eur a čakal som, že mi povie, že je to hlúposť. Ale on sa ma opýtal, odkiaľ to viem,” povedal Kočner na dnešnej tlačovej besede. Povedal, že možno teraz na neho Sulík podá žalobu, no on sa nebojí. “Mám dôkazy, ak to bude súd žiadať, predložím ich,” dodal.