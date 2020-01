Líder Zelených vyzýva k spolupráci s konzervatívcami, môžu tak dosahovať pokroky v mnohých otázkach

Rakúska strana Zelení – Zelená alternatíva na straníckom zjazde schválila koaličnú dohodu s Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP). Z 264 členov hlasovalo za 246 poslancov, pričom 15 boli proti alebo sa zdržali hlasovania.

Líder Zelených Werner Kogler vyzval členov, aby sa nebáli vstúpiť do vlády s konzervatívcami. Podotkol, že tak budú mať možnosť dosiahnuť pokrok v mnohých otázkach, akými sú napríklad boj proti klimatickým zmenám či zvýšenie transparentnosti vlády. Jeho strana chce, aby sa Rakúsko stalo uhlíkovo neutrálnou krajinou do roku 2040. Európska únia plánuje dosiahnuť rovnaký cieľ do roku 2050.

Líder rakúskych konzervatívcov Sebastian Kurz nedávno vyjadril optimizmus nad tým, že jeho nová koaličná vláda so Zelenými vydrží celé päťročné funkčné obdobie, čo sa dvom posledným rakúskym vládam nepodarilo.