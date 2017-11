Lidl oslavuje neobyčajne obyčajné Vianoce

BRATISLAVA 28. novembra 2017 (WBN/PR) – Diskontný reťazec ukazuje najkrajšie sviatky roka také, aké naozaj sú: skutočné, zmätené, hlučné, nedokonalé, veselé… jednoducho normálne.

„Prečo sa všetci tvárime, že Vianoce musia byť dokonalé a bez jedinej chybičky?“, pýta sa vo svojej vianočnej kampani Lidl. Obchodný reťazec prezentuje najkrajšie sviatky roka také, aké naozaj sú: skutočné, zmätené, hlučné, nedokonalé, veselé… jednoducho normálne.

Neexistuje nič takého ako univerzálne platný model dokonalých Vianoc, skvelé sú pre každého niečím iným a drobné „pohromy“ k sviatkom prirodzene patria. Vianoce majú byť v prvom rade o rodine a priateľoch, o zážitkoch a pohode. Potvrdil to aj minuloročný prieskum agentúry Nielsen v 26 krajinách Európy a USA. Viac ako 20 000 opýtaných sa zhodlo, že počas Vianoc sa tešia na stretnutie s blízkymi, dobré jedlo a darčeky. Väčšina ľudí sa teší na sviatočný oddych, zároveň však vianočné prípravy vníma ako stresujúce.

Lidl preto tento rok vyzýva: Netvárme sa, že všetko musí byť tip-top a oslávme normálne Vianoce. Ústrednými postavami kampane sú preto skutoční ľudia. Tí, ktorí nestíhajú, ohŕňajú nos nad vianočným menu, smejú sa za štedrovečerným stolom… Ľudia, ktorí oslavujú Vianoce ako všetci z nás.

Podľa prieskumu agentúry Nielsen trávia takmer tri štvrtiny Slovákov Vianoce v širokom kruhu najbližších. Tešíme sa na stretnutie s blízkymi, na dobré jedlo a darčeky. Všetko potrebné na tie pravé a hlavne Vaše Vianoce nájdete v Lidli. Od pondelka 27. novembra si diskontný reťazec pre svojich zákazníkov pripravil bohatú ponuku chutných prémiových výrobkov pod vlastnou značkou „Deluxe“. V Lidli vyriešite aj darčeky pre svojich najbližších – či už pôjde o kuchynské spotrebiče, kozmetické balíčky či prístroje, náradie pre domácich kutilov alebo bohatý výber hračiek – a to samozrejme za skvelé ceny. V pondelok 4. decembra ponúkne Lidl svoju druhú kolekciu oblečenia Esmara by Heidi Klum určenú práve na sviatočné príležitosti.

Okrem skvelých ponúk si Lidl pre svojich zákazníkov opäť pripravil aj súťaž o skvelé ceny. Hlavné výhry sú až štyri – rodinné Audi A4 Avant quattro! Súťaž prebieha od 27.11. do 24.12. a zapojiť do nej sa môžu zákazníci, ktorí v danom čase nakúpia za minimálne 15 €. Za každý násobok tejto sumy dostanú pri pokladni stieraciu kartičku s unikátnymi 9-miestnym kódom, ktorý je potrebný zadať do online formulára na stránke www.lidl.sk/vianoce. Súťažiaci okamžite zistí, či sa stal výhercom jedného zo stovky trojdňových rodinných pobytov vo Wellness Hoteli Chopok. Žrebovanie o automobil bude prebiehať každý týždeň.

Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na sociálnych sieťach.

