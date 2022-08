Lidl otvoril štvrtú predajňu v Trnave, na Slovensku ich má už 157

V roku 2022 otvoril Lidl zatiaľ štyri nové predajne.

Vo štvrtok 11. augusta 2022 otvoril Lidl svoju štvrtú predajňu v Trnave, na Slovensku má už 157 prevádzok. V roku 2022 otvoril Lidl už štyri nové predajne – vo februári dve v Bratislave, v júli pribudla ďalšia v Nitre. „Našim cieľom je mať na konci roku 2022 viac ako 160 predajní. Chceme sa čo najviac priblížiť k zákazníkom – prostredníctvom ďalšej expanzie, ale aj modernizáciou našej siete tak, aby bol nákup u nás ešte pohodlnejší, rýchlejší a jednoduchší,“ uviedol Karol Krasowski, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za centrálne služby.

Najnovšia predajňa diskontného reťazca sa nachádza na Mikovíniho ulici v Trnave a predajná plocha má rozlohu viac ako 1500 m2. Prácu v nej našlo 25 zamestnankýň a zamestnancov. Lidl v 157 predajniach, 3 logistických centrách a centrále zamestnáva na Slovensku viac ako 6500 ľudí. V priebehu predošlých dvanástich mesiacov vytvoril viac ako 300 nových pracovných miest. Lidl je viacnásobným víťazom ocenení Top Employer a Najzamestnávateľ.

Foto: Lidl

„Otvorenie novej predajne je vždy príjemnou udalosťou. Na jednej strane ide o úspešné zavŕšenie niekoľkoročného procesu od vytipovania lokality, kúpy pozemku, návrhu až po výstavbu a zároveň je to nový začiatok pre zamestnancov i zákazníkov. Verím, že táto predajňa bude prvou voľbou ako miesto nákupu pre mnohých ľudí nielen z blízkeho okolia. Urobíme všetko pre to, aby v nej našli všetko čo potrebujú pod jednou strechou, vo vysokej kvalite a za výhodné ceny. Každý deň sa budeme snažiť, aby bol nákup rýchly a jednoduchý, aby sa zákazník mohol spoľahnúť na naše služby a ochotný personál,“ povedal pri prestrihnutí pásky obchodný riaditeľ Lidla Slavomír Špánik. V predajni sa nachádzajú výlučne LED technológie pri osvetlení, elektronické cenovky pri ovocí a zelenine, elektronická vitrína pre nepotravinový tovar a tiež samoobslužné kasy.

V rámci najnovšieho štandardu sú pre zákazníkov k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. Aj v tejto predajni majú zákazníci na výber či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto trnavskej, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov v rámci projektu Nenechajme to plávať. Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku – Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 1 400 000 €. Podpora z tejto predajne bude putovať pre záujmové združenie Rodina – Azylový dom Tamara. Riaditeľka tejto organizácie, Andrea Tóthová pri tejto príležitosti povedala: „Veľmi nás teší ponúknutá spolupráca s novou predajňou na Mikovíniho ulici v Trnave. Projekt „Podeľ sa a pomôž“ je pre nás a našich klientov veľmi významný. Okrem klientov, ktorí bývajú v našom zariadení pomáhame cca 30-tim rodinám, ktoré prekonávajú rôzne životné ťažkosti. Celý projekt morálne podporuje nielen danú komunitu, ale aj sociálnych pracovníkov, ktorí sa núdznym rodinám venujú. Ďakujeme, že projektom nám pomáhate pomáhať tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.“

Foto: Lidl

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V Trnave tentokrát ide o Základnú školu s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého. „V škole zabezpečujeme inkluzívne vzdelávanie, teda spoločné, kvalitné vzdelávanie pre všetkých žiakov, žiačky tak, aby sa v nej dobre cítili, radi do nej chodili, aby sme naplnili ciele/záujmy každého žiaka, každej žiačky, skvalitňovali školu pre potrebu žiakov, žiačok, učiteľov, učiteliek. S tým súvisí potreba modernizovať technické vybavenie a vyučovací proces. Vzhľadom na súčasnú dobu, kedy musíme byť pripravení nie len na prezenčné, ale aj dištančné vzdelávanie a finančné prostriedky nám chýbajú, sme vďační za možnosť zapojenia sa do tohto projektu. Ďakujeme za každé euro, ktoré sa premení na pomôcku, ktorá bude slúžiť na zlepšenie technického vybavenia vyučovacieho procesu a mimovyučovacích aktivít,“ uviedla Beáta Krajčovičová, riaditeľka spomenutej školy. Výšku podpory v rámci projektu Vás nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Lidl takto reaguje na požiadavky škôl, ktoré v predošlých mesiacoch museli riešiť dištančné vzdelávanie.

Lidl svoje prvé predajne na Slovensku otvoril v septembri 2004 a aktuálne sa nachádza v 94 slovenských mestách a obciach. V 156 predajniach, troch logistických centrách, dvoch outletoch a na centrále zamestnáva viac ako 6500 ľudí. Aj počas pandémie sa Lidlu darí vytvárať stovky nových pracovných miest ročne a diskont priebežne prehodnocuje aj svoju mzdovú politiku. Od januára 2022 investoval do odmeňovania svojich zamestnancov ďalších osem miliónov eur, čo znamená približne osempercentné zvýšenie platov pre zamestnancov predajní a skladov logistických centier.

Foto: Lidl

Lidl je šesťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a trikrát získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už deväťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk získal diskont šesť ocenení v súťaži ShopRoku.

