Lidl otvoril svoju 145. predajňu na Slovensku

V piatok 23. októbra otvoril diskontu svoju štvrtú predajňu v Prešove.

Najnovšia a v poradí 145. predajňa Lidl sa nachádza v prešovskom OC NOVUM, zamestnanie v nej nájde 25 ľudí. V Prešove má diskont už štyri predajne, tento rok ich na Slovensku otvoril zatiaľ päť (predtým v Žiline, Topoľčanoch, Zvolene, Trenčíne a Novom Meste nad Váhom) a ich počet sa ešte zvýši. Obchodný reťazec zároveň pokračuje aj v modernizácii už existujúcich prevádzok.

Rozmer predajnej plochy tejto predajne je 1300 m2 a stavebné práce trvali približne štyri mesiace. Nová predajňa je vybavená štandardne používanými LED technológiami pri osvetlení. Zákazníci môžu využiť bezplatné internetové wifi pripojenie, k dispozícii majú kávomat s certifikovanou kávou a vďaka vlastnej pekárni bude pre nich v priebehu celého dňa pripravené chrumkavé a teplé pečivo priamo z pece.

V prešovskej predajni, rovnako ako v ostatných 144, sa zákazníci môžu zapojiť do komunitných projektov organizovaných Lidlom. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do 3 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu taktiež podporiť dlhodobú potravinovú zbierku Podeľ sa a pomôž pre lokálne centrum venujúce sa týraným ženám MyMamy a pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov v rámci projektu Nenechajme to plávať.

Foto: Lidl

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V tomto prípade podporí diskont Základnú školu na Kúpeľnej ulici, ktorú navštevuje viac ako 800 žiakov. „Verím, že aj táto predajňa sa stane súčasťou každodenného života Prešovčanov a podporí rozvoj miestnej komunity. Jedným z našich projektov v tomto smere je „Váš nákup = Veľká pomoc“. Za každý nákup nad 10 eur počas prvého dňa predaj venujeme 1 euro na nákup športových a vzdelávacích pomôcok. Tento projekt prebieha už päť rokov a doteraz sme takto podporili viac ako 85 škôl, ktoré získali športové a vzdelávacie pomôcky v hodnote 250 000 €,“ povedal Marián Šimko, obchodný riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.

Lidl na Slovensku v 145 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva približne 5000 ľudí. Nárast platov v priemere o štyridsať percent od jesene 2016, priemerný mesačný plat na pozíciách predavačiek-pokladníčok a predavačov-pokladníkov viac ako 900 €, to je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne. Lidl je štvornásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a nedávno opätovne získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už sedemkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka.

