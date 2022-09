Lidl sa na Slovensku blíži k 160 predajniam

V roku 2022 otvoril Lidl už päť nových predajní.

Najnovšia predajňa Lidl na Slovensku otvorila svoje brány pre zákazníkov vo štvrtok 22. septembra v Púchove. Celkovo má diskont na Slovensku už 158 predajní, v roku 2022 ich pribudlo doteraz päť – vo februári dve v Bratislave, v júli pribudla ďalšia v Nitre a v auguste v Trnave.

„Zákazníci chcú nakúpiť rýchlo a pohodlne. Krátko má trvať samotný nákup, ako aj cesta do predajne a následne domov. Preto chceme na Slovensku aj naďalej expandovať, otvárať nové predajne a ešte viac sa priblížiť k zákazníkom. Našim cieľom je mať na konci roka 2022 viac ako 160 predajní. Samozrejme pokračujeme aj v modernizácií už existujúcich predajní, aby sme mohli ponúknuť komfortný nákupný zážitok,“ uviedol Karol Krasowski, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za centrálne služby.

Nová predajňa Lidl sa nachádza na Niminickej ulici v Púchove. Rozloha predajnej plochy je viac ako 1400 m2 a pracuje v nej 28 zamestnankýň a zamestnancov. Lidl v 158 predajniach, 3 logistických centrách a centrále zamestnáva na Slovensku viac ako 6500 ľudí. V priebehu predošlých dvanástich mesiacov vytvoril takmer 500 nových pracovných miest, v priemere dve na každý pracovný deň v roku. Od januára 2022 investoval do odmeňovania svojich zamestnancov ďalších viac ako osem miliónov eur, čo znamená približne osempercentné zvýšenie platov pre zamestnancov predajní a skladov logistických centier.

„V Púchove máme odteraz už dve predajne, z čoho sa veľmi tešíme. Prvú sme otvorili v prvom roku nášho fungovania na Slovensku, v lete 2005. Nedávno sme oslávili naše osemnáste narodeniny a darčekom pre Púchovčanov je táto nová a moderná predajňa. Verím, že bude rovnako obľúbená ako jej staršia sestra,“ povedala vedúca predaja Lenka Petríková a dodala: „Za osemnásť rokov sa toho zmenilo veľa, ale my sme stále poctivým diskontom. Znamená to, že sa neustále snažíme ponúknuť zákazníkom všetko čo potrebujú vo vysokej kvalite a za skvelé Lidl ceny.“ V predajni sa nachádzajú výlučne LED technológie pri osvetlení, elektronické cenovky pri ovocí a zelenine a tiež samoobslužné kasy. V budúcnosti pribudnú na streche tejto predajne fotovoltaické panely.

V rámci najnovšieho štandardu sú pre zákazníkov k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. Aj v tejto predajni majú zákazníci na výber či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto trnavskej, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov v rámci projektu Nenechajme to plávať. Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku – Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 1 400 000 €. Podporu z tejto predajne bude ďalej distribuovať Mestský úrad. „Veľmi si vážime, že sme sa ako mesto mohli zapojiť do projektu potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž, ktorým už dva roky pomáhame spoločne s ostatnými nakupujúcimi z Púchova a priľahlého okolia, uľahčovať ich sociálnu situáciu tým, že každý týždeň pripravia zodpovední pracovníci mestského úradu potravinový balíček, ktorý vybranej rodine alebo jednotlivcovi doručia priamo domov. Je to o prejave vzájomnej spolupatričnosti, pomoci a srdečnosti ďalších ľudí, a i preto sme radi, že sa možnosť pomoci rozšíri aj do druhej predajne v Púchove, čím, veríme, budeme môcť pomôcť oveľa väčšiemu množstvu tých, ktorí to najviac potrebujú,“ komentovala Daniela Gabrišová, vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí a kultúry na MsÚ Púchov.

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V Púchove ide o základné školy na Komenského a Mládežníckej ulici a tiež Základnú školu s materskou školou sv. Margity. Riaditeľka poslednej menovanej školy, Ľubica Mišíková, na margo tejto spolupráce povedala: „Chcela by som vo svojom mene, ako aj v mene ZŠ s MŠ sv. Margity zo srdca poďakovať spoločnosti Lidl za to, že sa rozhodla podporiť aj našu školu. Veľmi si vážime, že v dnešnej hektickej dobe Lidl myslel práve na základné školy, kde sa deťom odovzdávajú základné vedomosti, ale najmä slušnosti správania. Som rada, že aj prostredníctvom tejto pomoci, vytvára Lidl konkrétnym skutkom lepšie podmienky na splnenie tohto cieľa, a tak sa spolupodieľa na vytváraní lepšieho sveta.“ Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Lidl takto reaguje na požiadavky škôl, ktoré v predošlých dvoch rokoch museli riešiť dištančné vzdelávanie.

Lidl je šesťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a trikrát získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už deväťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk získal diskont šesť ocenení v súťaži ShopRoku.

