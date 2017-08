Lídri Česka, Slovenska a Rakúska sa stretnú s Macronom, Korčok priblížil témy rozhovorov

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Stretnutie lídrov Slavkovského formátu (Rakúska, Česka a Slovenskej republiky) s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v stredu v rakúskom Salzburgu bude mimoriadne dôležité z hľadiska tém a obsahu.

Rakúsky kancelár Christian Kern, český predseda vlády Bohuslav Sobotka a slovenský premiér Robert Fico budú s Macronom diskutovať o budúcnosti Európskej únie, oblasti obrany, o migrácii, ale aj o sociálnej Európe, a to hlavne o smernici o vysielaných pracovníkoch do zahraničia.

Témou budúcnosť Európskej únie

Toto stretnutie premiérov S3 nadväzuje na ich júnovú schôdzku v Brne, na ktorej sa dohodli na častejšej diskusii. Ako ďalej uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok, menšie formáty lídrom umožňujú nielen opakovať svoje pozície, ale sa lepšie počúvať a nájsť prieniky, na ktorých možno ďalej stavať.

Jednou z tém stretnutia bude budúcnosť Európskej únie. „Chceme si urobiť vzájomnú inventúru toho, kam sa debata pohla, pretože ku koncu roka by EÚ mala naznačiť konkrétnejší smer, respektíve rozhodnutia v niektorých oblastiach,“ povedal Korčok. S témou budúcnosti EÚ súvisí aj obranná spolupráca. „Vieme jedno – ak budú niekde do konca roka prijaté rozhodnutia, ktoré budú smerovať k tvorbe jadra, tak to bude oblasť obrany,“ dodal štátny tajomník s tým, že dnes už existuje dokument, v ktorom sa definujú kritériá, na základe ktorých sa krajiny budú môcť užšie spolupracovať.

Debata o vysielaných pracovníkoch

„To nie je o tom, že každý sa na užšej spolupráci v oblasti obrany bude môcť zúčastniť. Krajiny budú musieť naplniť konkrétne kritéria a ako tie kritéria budú vyzerať, o tom sa rokuje práve dnes. Francúzsko a Nemecko tu majú absolútne líderstvo. Preto považujem za dôležité, že v stredu bude môcť premiér rokovať o tom, aby kritéria boli nastavené zodpovedajúc možnostiam Slovenska,“ vysvetlil Korčok.

Sledovanou bude však tiež debata o smernici o vysielaných pracovníkoch do zahraničia, ktorú navrhuje Francúzsko a krajiny strednej Európy sa pokúšajú o kompromis. „Do októbra by malo byť na Rade ministrov prijaté rozhodnutie o smernici o vysielaných pracovníkoch. Máme zhruba dva mesiace na to, aby sme našli kompromis,“ uviedol Korčok s tým, že je dobré, že premiéri sa budú môcť v stredu o tejto smernici rozprávať, ale priznal, že určite ešte v tejto otázke neprijmú rozhodnutie.

Slovensko chce robiť aktívnu diplomaciu

„Stretnutie S3 s Macronom je iniciatívou spolkového kancelára Kerna, ktorá priamo reaguje na podnet premiéra Fica zo schôdzky premiérov v Brne. Vtedy premiér povedal, že v súčasnej situácii, keď EÚ diskutuje o budúcnosti a máme na stole mnohé citlivé veci, veľmi potrebujeme menšie formáty. Tieto formáty umožňujú partnerom sa oveľa lepšie počúvať,“ pripomenul Korčok.

Fico júnové stretnutie označil za stretnutie, kde všetci rozprávali „od srdca o tom, čo si myslia“. S Macronom sa v júni z iniciatívy Slovenska stretli aj premiéri Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Ako Korčok uzavrel, tieto stretnutia zároveň dokazujú záujem slovenskej diplomacie nečakať so založenými rukami, ale robiť veľmi aktívnu diplomaciu.