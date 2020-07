Lídri Európskej únie sa dohodli na fonde obnovy po koronakríze, Matovič očakáva ťažkú dobu

aktualizované 21. júla, 8:33

Lídri Európskej únie v utorok ráno dosiahli dohodu o rozpočte a fonde obnovy po koronakríze v bezprecedentnej celkovej sume 1,82 bil. eur. Jednotu dosiahli po vyjednávaniach, ktoré trvali štyri dni a štyri noci.

S cieľom čeliť najväčšej ekonomickej recesii v histórii EÚ blok dosiahol konsenzus v otázke 750-miliardového fondu obnovy nad rámec sedemročného rozpočtu v sume vyše 1 bil. eur. Fond obnovy tvoria granty a úvery, pričom objem grantov má byť 390 mld. eur. Pôvodný návrh Európskej komisie rátal s grantmi v sume 500 mld. eur.

„Ide o historický deň pre Európu,“ uviedol vo vyhlásení francúzsky prezident Emmanuel Macron. Predseda Európskej rady Charles Michel vyhlásil, že dohoda o fonde obnovy „ukazuje našu vieru v našu spoločnú budúcnosť.“

Ostré nezhody

Rokovania boli poznačené ostrými nezhodami, predovšetkým o to, akú časť fondu obnovy budú tvoriť granty. Ako konštatuje portál politico.eu, pre rozdielne postoje bol summit v nedeľu v noci na pokraji kolapsu.

Francúzsko a Nemecko ešte v máji navrhli program grantov v sume 500 mld. eur, ktorý Európska komisia schválila. Niektoré krajiny, predovšetkým skupina štyroch takzvaných šetrných štátov, Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko, však na summite rozhodne odmietali myšlienku spoločných dlhov, aby sa mohli poskytovať granty.

Počas prevažnej časti summitu tvrdo bojovali za zníženie podielu grantov v celkovom fonde obnovy, pripomína politico.eu.

Matovič očakáva ťažkú dobu

Niektorí lídri EÚ sa obávali, že neschopnosť dosiahnuť dohodu spôsobí pád akciových trhov a potenciálne zhorší ekonomickú krízu. Podľa mnohých expertov sa totiž negatívny ekonomický vplyv pandémie ešte len prejaví. Podľa prognózy Európskej komisie, ktorú zverejnila tento mesiac, sa ekonomika Európskej únie v roku 2020 zmenší o 8,3 percenta.

Ak by lídri Európskej únie neboli schopní dospieť k dohode o fonde obnovy európskych ekonomík po koronakríze, podľa slovenského premiéra Igora Matoviča by sa to negatívne prejavilo na finančných trhoch, stratila by sa dôvera a zmenšila spotreba ľudí a znížila by sa chuť investovať v rámci EÚ. Slovenský premiér to povedal na brífingu pred záverečnou fázou rokovaní.

“Po zdravotnej stránke sme koronu ako-tak zvládli, ale ťažká doba je ešte pred nami,” vyhlásil Matovič a dodal, že na jeseň sa môže zhoršiť aj zdravotná situácia, zvýšiť sa počet bankrotov firiem a stúpnuť nezamestnanosť.