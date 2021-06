Lídri G7 sa dohodli na pláne budovania infraštruktúry, ktorý má konkurovať Číne

Lídri krajín G7 sa v sobotu dohodli na pláne budovania lepšej infraštruktúry pre rozvojové krajiny, prostredníctvom ktorého chcú konkurovať svetovým iniciatívam zo strany Číny. Za jednotnejší front, ktorý bude schopný ekonomicky konkurovať Pekingu, sa postavil najmä americký prezident Joe Biden.

Biden chce odsúdenie nútených prác

Jeho stanovisko do značnej miery podporili Kanada, Veľká Británia a Francúzsko. Nemecko, Taliansko a Európska únia preukázali väčšiu váhavosť. Informoval o tom zástupca Bidenovej administratívy, ktorý si neprial zverejniť svoje meno.

Biden sa osobne stretol aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom či nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá má na budúci mesiac pricestovať do Bieleho domu.

Americký prezident chce, aby sa lídri G7 jednotne vyjadrili proti núteným prácam súvisiacim najmä s ujgurskou moslimskou menšinou a inými etnickými skupinami v Číne. Verí, že odsúdenie v tejto veci bude súčasťou spoločného nedeľného vyhlásenia. Niektorí európski spojenci sú však opatrnejší v tak ráznom postoji voči Pekingu.

Alternatíva voči novej Hodvábnej ceste

Biden vyhlásil, že plán Build Back Better World (B3W – Znova vybudujme lepší svet, pozn. SITA) by mal byť alternatívou s vyššou kvalitou voči podobnému čínskemu programu novej Hodvábnej cesty, cez ktorý krajina pomohla financovať železnice, cesty a prístavy v mnohých krajinách. Čelí však kritike za to, že krajiny si vytvorili obrovský dlh a dostali sa tak pod neprimeraný vplyv Pekingu.

V spoločnom vyhlásení na samite v anglickom Cornwalle lídri G7 uviedli, že ich plán ponúkne „partnerstvo založené na hodnotách, vysokom štandarde a transparentnosti“. Detaily o financovaní plánu však zatiaľ nie sú známe.