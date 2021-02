Lídrom v rebríčku udržateľnosti je Schneider Electric

Spoločnosť Schneider Electric, líder v digitálnej transformácii riadenia energie a automatizácie, sa zaradila medzi najudržateľnejšie spoločnosti na svete v rámci renomovaného rebríčka, ktorý zostavuje Corporate Knights.

Prvá pozícia v rebríčku 100 najudržateľnejších firiem na svete znamená pre Schneider Electric skok z 29. pozície v predchádzajúcom roku a ukazuje uznanie dlhodobého záväzku spoločnosti podieľať sa na riešení problémov životného prostredia, sociálneho dialógu a udržateľnosti.

„Naším cieľom je byť príkladom v rámci našich vlastných procesov. Zároveň pracujeme na tom, aby sme boli súčasťou riešenia pre našich zákazníkov. Udržateľnosť zvyšuje výkon, inováciu a našu atraktivitu ako zamestnávateľa. Vytvára hodnotu,“ pripomína Gilles Vermot Desroches, viceprezident pre udržateľnosť Schneider Electric.

Foto: Schneider Electric

Rebríček Corporate Knights 2021 tvorí 8 080 spoločností s príjmami viac ako 1 mld. dolárov. Parametre zahŕňajú hodnotenie produkcie obnoviteľnej energie, odpadov, tiež starostlivosti o zamestnancov, diverzity na vedúcich pozíciách, ale aj investícií do čistých technológií.

Analytická spoločnosť so sídlom v Toronte ocenila posun spoločnosti Schneider Electric smerom k produktom a službám, ktoré zákazníkom pomáhajú efektívnejšie a bezpečnejšie riadiť ich energetické potreby. „V posledných desaťročiach Schneider Electric presunula svoju expertízu na oblasť dátových centier; smart riešení v oblasti energetiky, energetickej účinnosti a obnoviteľnosti. Aktuálne získava 70 % svojich výnosov z udržateľných riešení a 73 % investícií smeruje do udržateľnosti,“ hovorí Toby Heaps z Corporate Knights. „Schneider Electric má tiež vynikajúce výsledky v parametroch rozmanitosti, bezpečnosti a v šetrnom narábaní so zdrojmi.“

Spoločnosť Schneider Electric dlhodobo napĺňa svoje záväzky v oblasti udržateľnosti. K posledným verejným záväzkom patrí šesť dlhodobých pilierov a jedenásť konkrétnych cieľov, ktoré plánuje splniť do roku 2025. Cieľom týchto opatrení je pomôcť spoločnosti Schneider Electric, podnikom a komunitám, s ktorými podniká alebo spolupracuje, pri riešení problému klimatických zmien a sociálnej inklúzie. Detaily týchto záväzkov nájdete na špecializovanej stránke.

Foto: Schneider Electric

O spoločnosti Corporate Knights:

Spoločnosť Corporate Knights Inc. zahŕňa časopis o udržateľnom podnikaní Corporate Knights a výskumnú divíziu, ktorá vytvára rebríčky a hodnotenia na základe udržateľnosti.

Informačný servis