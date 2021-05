Lietadlo pre bombovú hrozbu odklonili do Minska, na letisku zatkli kritika Lukašenka

V Minsku zatkli exilového opozičného aktivistu. Raman Pratasevič bol pasažierom lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré letelo z Atén do Vilniusu, no odklonili ho do bieloruskej metropoly pre bombovú hrozbu. Po pristátí ho na letisku zatkli, uviedlo bieloruské ministerstvo vnútra.

V lietadle výbušniny nenašli

Tlačová služba bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka informovala, že osobne nariadil, aby lietadlo sprevádzala do Minsku stíhačka MiG-29. Bombovú hrozbu podľa nej nahlásili, keď sa lietadlo nachádzalo nad bieloruským územím. Úrady neskôr uviedli, že v lietadle nenašli žiadne výbušniny.

Ryanair zatiaľ situáciu nekomentoval.

Pratasevič je spoluzakladateľom opozičného kanála Nexta na komunikačnej službe Telegram. Kanál vlani v Bielorusku vyhlásili za extrémistický, pretože ho použili pri organizácii masových protestov proti Lukašenkovi. Pratasevič, ktorý z Bieloruska ušiel do Poľska, čelí obvineniam, ktoré by ho mohli dostať na 15 rokov za mreže.

Očividná operácia tajných služieb

Exilová opozičná líderka Svetlana Cichanovská vyzvala Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo, aby začala prípad vyšetrovať. „Je absolútne očividné, že toto je operácia tajných služieb s cieľom uniesť lietadlo za účelom zatknutia aktivistu a blogera Ramana Prataseviča. Žiadna osoba, ktorá letí nad Bieloruskom, si nemôže byť istá svojou bezpečnosťou,“ uviedla vo vyhlásení.

Spomenuté protesty vypukli vlani po augustových prezidentských voľbách, ktoré podľa oficiálnych výsledkov znova vyhral Lukašenko. Polícia tvrdo zasiahla proti demonštrantom, pričom zhruba 30-tisíc zadržala a mnohých zbila. Hoci protesty počas zimy utíchli, bieloruský režim naďalej podniká kroky proti opozícii a nezávislým médiám. Minulý týždeň polícia zatkla 11 zamestnancov nezávislej spravodajskej webstránky TUT.by.