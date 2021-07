Liga majstrov (1. kvalifikačné kolo): Shamrock Rovers - ŠK Slovan Bratislava (odveta-online)

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú v utorok v írskom Dubline proti Shamrocku Rovers odvetný zápas 1. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2021/2022.

V prvom súboji na vlastnom ihrisku zvíťazili „belasí“ 2:0. Ak v odvete u súpera tento náskok nestratia, v ďalej fáze si zmerajú sily so švajčiarskym majstrom Young Boys Bern. Ak by neuspeli, presunú sa do Európskej konferenčnej ligy a v nej priamo do 3. kvalifikačného kola.