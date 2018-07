Liga majstrov (2. predkolo – odveta): FC Spartak Trnava – Legia Varšava (online)

TRNAVA 31. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový šampión FC Spartak Trnava má veľkú príležitosť preniknúť do ďalšej fázy Ligy majstrov 2018/2019.

V minulotýždňovom úvodnom dueli 2. predkola triumfoval na ihrisku Legie Varšava (2:0) a v utorňajšej odvete pred vlastnými fanúšikmi „andeli“ túžia spečatiť postup na úkor poľského protivníka. Zápas na Štadióne Antona Malatinského pod taktovkou Izraelčana Roia Reinshreibera sa hrá od 20.30 h SELČ.

Úspešnejší z tejto konfrontácie sa v 3. predkole LM stretne s lepším z dua Crvena zvezda Belehrad – FK Suduva Marijampolé (prvý zápas 3:0, pozn.). Zdolaný sa stretne v 3. predkole EL s víťazom súboja F91 Dudelange – KF Drita.

Liga majstrov – 2. predkolo (odveta) hrá sa na Štadióne Antona Malatinského FC Spartak Trnava – Legia Varšava úvodný výkop o 20.30 SELČ Góly: Žlté karty: strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, ofsajdy: 0 – 0, rozhodcovia: R. Reinshreiber – D. Krasikov, R. Hassan (všetci Izr.) Zostavy:

Spartak:

Legia:

Spartak sa na Legiu naladil sobotňajším ligovým triumfom nad FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble (1:0). Aj Legia víťazne zvládla generálku na odvetu 2. predkola LM v Trnave, keď v Kielcach prekonala domácu Koronu 2:1.

Legia hrala v LM proti slovenskému tímu aj v ročníku 2016/2017. V 3. predkole vtedy prešla cez AS Trenčín po výsledkoch 1:0 vonku a 0:0 doma. V spomenutej edícii napokon postúpila až do skupinovej fázy, kde dokonca remizovala s neskorším šampiónom Realom Madrid (3:3).

Poľský klub má na konte aj dve konfrontácie so Slovanom Bratislava v predkole Európskeho pohára majstrov 1956/1957, v tom čase ešte pod značkou CWKS Varšava. Ďalej vtedy išli „belasí“, ktorí na Tehelnom poli triumfovali 4:0 a v odvete podľahli protivníkovi 0:2.

Utorňajší duel v „malom Ríme“ má prívlastok rizikový. V centre Trnavy od 15.00 h až do polnoci platí zákaz predaja a pitia alkoholických nápojov. Týka sa to predajní potravín, reštaurácií, krčiem a iných verejne prístupných miest na devätnástich uliciach a dvoch námestiach vrátane Trojičného námestia. Zákaz platí len na alkoholické nápoje, ktoré majú obsah alkoholu nad 4,1 objemového percenta, desaťstupňové pivo do tejto kategórie nespadá.

Trnavský klub sa v minulosti na európskej pohárovej scéne stretol iba s jedným poľským súperom – v skupinovej fáze Pohára Intertoto 1974 uhral dve remízy s Wislou Krakov (0:0 doma, 2:2 vonku).