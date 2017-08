Liga majstrov: Vyžrebovali skupinovú fázu, Hamšík si zahrá proti Manchestru City (aktualizované)

aktualizované 24. augusta, 19:55

LARVOTTO 24. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Marek Hamšík si v drese talianskeho klubu SSC Neapol zahrá v skupinovej fáze futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 v základnej F-skupine aj proti anglickému Manchestru City, ukrajinskému Šachtaru Doneck a holandskému Feyenoordu Rotterdam. Rozhodol o tom štvrtkový podvečerný žreb v auditóriu Grimaldi Forum v Monaku.

Druhý slovenský účastník skupinovej fázy najprestížnejšej európskej klubovej súťaže Martin Chrien bude mať možnosť vo farbách portugalskej Benficy Lisabon v A-skupine postaviť sa proti 20-násobnému majstrovi Anglicka Manchestru United, švajčiarskemu FC Bazilej a ruskému CSKA Moskva.

Totti dostal cenu prezidenta UEFA

Španielsky obhajca prvenstva Real Madrid dostal do H-skupiny za súperov nemeckú Borussiu Dortmund, anglický Tottenham Hotspur a cyperský APOEL Nikózia. Zaujímavé budú boje aj v C-skupine, v ktorej sa nachádzajú anglický šampión FC Chelsea, španielsky Atlético Madrid, taliansky AS Rím a azerbajdžanský nováčik FK Karabach.

Členom kádra rímskeho AS je ešte stále aj slovenský reprezentant Norbert Gyömbér, ale vedenie s ním už nepočíta pre túto sezónu a pravdepodobne z klubu odíde.

Žreb vykonali riaditeľ súťaží pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA) Giorgio Marchetti, ukrajinský ambasádor finálového stretnutia Andrej Ševčenko a Talian Francesco Totti, ktorý dostal cenu prezidenta UEFA.

Finále sa odohrá v Kyjeve

V ôsmich štvorčlenných skupinách Ligy majstrov 2017/2018 sa predstaví 32 mužstiev. Úvodné kolo hlavnej fázy je na programe 12. a 13. septembra. Ďalšími hracími dňami sú 26. a 27. september, 17. a 18. október, 31 október a 1. november, 21. a 22. november, 5. a 6. december.

Žreb osemfinále (prvé zápasy 13., 14., 20. a 21. februára 2017, odvety 6., 7., 13. a 14. marca 2017) sa uskutoční 11. decembra v Nyone. Finálový duel je na programe 26. mája 2018 na Olympijskom štadióne v Kyjeve.

Liga majstrov 2017/2018

zloženie základných skupín podľa štvrtkového žrebu v Monaku:

A-skupina: Benfica Lisabon (Portug., Martin Chrien), Manchester United (Angl.), FC Bazilej (Švaj.), CSKA Moskva (Rus.)

B-skupina: Bayern Mníchov (Nem.), Paríž Saint-Germain (Fr.), Anderlecht Brusel (Belg.), Celtic Glasgow (Škót.)

C-skupina: FC Chelsea (Angl.), Atlético Madrid (Šp.), AS Rím (Tal., Norbert Gyömbér), FK Karabach (Azer.)

D-skupina: Juventus Turín (Tal.), FC Barcelona (Šp.), Olympiakos Pireus (Gréc.), Sporting Lisabon (Portug.)

E-skupina: Spartak Moskva (Rus.), FC Sevilla (Šp.), FC Liverpool (Angl.), NK Maribor (Slovin.)

F-skupina: Šachtar Doneck (Ukr.), Manchester City (Angl.), SSC Neapol (Tal., Marek Hamšík), Feyenoord Rotterdam (Hol.)

G-skupina: AS Monako (Fr.), FC Porto (Portug.), Besiktas Istanbul (Tur.), RB Lipsko (Nem.)

H-skupina: Real Madrid (Šp. – obhajca), Borussia Dortmund (Nem.), Tottenham Hotspur (Angl.), APOEL Nikózia (Cyp.)

Zloženie výkonnostných košov pred žrebom:

1. kôš: Real Madrid (Šp. – obhajca), Bayern Mníchov (Nem.), FC Chelsea (Angl.), Juventus Turín (Tal.), Benfica Lisabon (Portug., Martin Chrien), AS Monako (Fr.), Spartak Moskva (Rus.), Šachtar Doneck (Ukr.)

2. kôš: FC Barcelona (Šp.), Atlético Madrid (Šp.), Paríž Saint-Germain (Fr.), Borussia Dortmund (Nem.), FC Sevilla (Šp.), Manchester City (Angl.), FC Porto (Portug.), Manchester United (Angl.)

3. kôš: SSC Neapol (Tal., Marek Hamšík), Tottenham Hotspur (Angl.), FC Bazilej (Švaj.), Olympiakos Pireus (Gréc.), Anderlecht Brusel (Belg.), FC Liverpool (Angl.), AS Rím (Tal., Norbert Gyömbér), Besiktas Istanbul (Tur.)

4 kôš: Celtic Glasgow (Škót.), CSKA Moskva (Rus.), Sporting Lisabon (Portug.), APOEL Nikózia (Cyp.), Feyenoord Rotterdam (Hol.), NK Maribor (Slovin.), FK Karabach (Azer.), RB Lipsko (Nem.)

Ohlasy aktérov žrebu (zdroj: kicker.de, uefa.com, as.com, twitter):

Hans-Joachim Watzke (výkonný riaditeľ Borussie Dortmund): “Máme, samozrejme, najťažšiu skupinu. Aj v roku 2012 sme však boli v jednej skupine s Realom Madrid a Manchesterom City a…zvládli sme to. Dnes si už nemôžeme vyberať, kvalita je všade obrovská.”

Andreas Jung (šéf marketingu Bayernu Mníchov): “Myslím si, že naše šance na postup zo skupiny sú veľmi dobré.”

Oliver Mintzlaff (predseda predstavenstva RB Lipsko): “Nie sú to mená súperov, ktoré by sme si želali, ale nie sme nešťastní. Budeme bojovať.”

Aurelio De Laurentis (prezident SSC Neapol): “Čakajú nás krásne výzvy. Poďme teda do toho a najmä hrajme s vášňou.”

Nuno Morais (kapitán APOEL Nikózia): “Niet pochýb o tom, kto je outsiderom tejto skupiny. Budeme čeliť klubom, ktoré patria medzi najlepšie na svete. Naším cieľom bolo preniknúť do skupinovej fázy. Bude ťažké postúpiť ďalej, ale budeme sa snažiť zo všetkých síl. Dáme do toho všetko a uvidíme, na čo to bude stačiť.”