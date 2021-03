Liga majstrov (žreb): Vo štvrťfinále aj súboje Bayern Mníchov – PSG a Real Madrid – Liverpool

Obhajca prvenstva vo futbalovej Lige majstrov nemecký Bayern Mníchov nastúpi v aprílovom štvrťfinále play-off v repríze minuloročného finále proti francúzskemu tímu Paríž Saint-Germain. Prvý duel je na programe 6. alebo 7. apríla v Bavorsku, odveta 13. alebo 14. apríla vo francúzskej metropole. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Tri anglické kluby

S istotou sa tak do záverečného duelu LM v tomto ročníku naplánovaného na 29. mája do tureckého Istanbulu prebojuje nanajvýš jeden z minuloročných finalistov. Bayern sa do štvrťfinále dostal cez talianske Lazio Rím, Parížania vyradili španielsky FC Barcelona.

V ďalších troch štvrťfinálových meraniach síl sa predstavia anglické kluby. Súperom Manchestru City bude nemecká Borussia Dortmund, londýnsky tím FC Chelsea absolvuje dve stretnutia proti portugalskému FC Porto a FC Liverpool vyzve posledného španielskeho účastníka súťaže Real Madrid.

Stvrťfinálové súboje v apríli

Známe je už aj to, ktoré mužstvá proti sebe môžu hrať v semifinále. Postupujúci z dvojice Bayern – PSG v boji o postup do finále vyzve úspešnejšieho z dua Manchester City, Borussia Dortmund, prvý súboj sa uskutoční v Mníchove alebo Paríži. Druhú semifinálovú dvojicu vytvoria Real Madrid alebo FC Liverpool a FC Porto alebo FC Chelsea, prvý súboj sa odohrá v Madride alebo Liverpoole.

Štvrťfinálové súboje LM sú na programe v prvej polovici apríla, semifinálové duely sa budú hrať na prelome apríla a mája. Vyvrcholenie súťaže je naplánované na sobotu 29. mája na Atatürkov olympijský štadión v tureckom Istanbule.