LIII. Super Bowl (Atlanta): Los Angeles Rams – New England Patriots

ATLANTA 3. februára (WebNoviny.sk) – Už 3. februára sa v zámorskej lige amerického futbalu NFL uskutoční v poradí LIII. Super Bowl. Na Mercedes-Benz Stadium v Atlante si v ňom o Trofej Vincea Lombardiho zahrajú Los Angeles Rams a New England Patriots.

Hráči Los Angeles Rams pred niekoľkými dňami v konferenčnom finále prekonali súperov z tímu New Orleans Saints (26:23 po predĺžení). Neúspešní účastníci vlaňajšej edície Super Bowlu New England Patriots si poradili s Kansas City Chiefs 37:31 po predĺžení.

Rams si zahrajú záverečný súboj o celkové víťazstvo v NFL po prvý raz od roku 2002. Vtedy ešte ako tím so sídlom v St. Louis nestačili práve na Patriots (17:20). Tí sa predstavia v súboji o Super Bowl rekordný jedenásty raz, navyše ich hviezdny quarterback Tom Brady zažije túto slávu deviatykrát a tréner Bill Belichick dokonca dvanástykrát.

Ak Patriots uspejú vo finále, šiestym celkovým triumfom sa vyrovnajú lídrovi historickej tabuľky úspešnosti Pittsburghu Steelers.

„Obidva tímy disponujú skvelým útokom. Patriots v ostatných zápasoch stavili na behavú hru, ktorú za výbornou ofenzívnou formáciou obstaráva hneď trio running backov Sony Michel, James White a Rex Burkhead. Práve ofenzívna formácia Patriots bude asi kľúčom k celému zápasu. Tá bude mať plné ruky práce zastaviť najlepšieho obrancu ligy Aarona Donalda spolu s jeho kolegom z defenzívy Ndamukongom Suhom. Ak sa im podarí pribrzdiť toto duo, malo by to vyhovovať Bradymu a behavej hre Patriots. Ak nie, tak Rams majú veľkú šancu uspieť v tomto stretnutí,“ poznamenal prostredníctvom tlačovej správy expert na NFL Jan Štiegler.

Hlavným rozhodcom tohtoročného 53. Super Bowlu bude John Parry. Ten povedie dohromady sedemčlennú skupinu arbitrov, ktorá bude v priebehu prestížneho zápasu NFL dohliadať na pravidlá. Parry absolvuje v poradí už tretí Super Bowl vo svojej rozhodcovskej kariére.

Super Bowl – zoznam víťazov

od roku 1967

I – Green Bay Packers

II – Green Bay Packers

III – New York Jets

IV – Kansas City Chiefs

V – Baltimore Colts

VI – Dallas Cowboys

VII – Miami Dolphins

VIII – Miami Dolphins

IX – Pittsburgh Steelers

X – Pittsburgh Steelers

XI – Oakland Raiders

XII – Dallas Cowboys

XIII – Pittsburgh Steelers

XIV – Pittsburgh Steelers

XV – Oakland Raiders

XVI – San Francisco 49ers

XVII – Washington Redskins

XVIII – Los Angeles Raiders

XIX – San Francisco 49ers

XX – Chicago Bears

XXI – New York Giants

XXII – Washington Redskins

XXIII – San Francisco 49ers

XXIV – San Francisco 49ers

XXV – New York Giants

XXVI – Washington Redskins

XXVII – Dallas Cowboys

XXVIII – Dallas Cowboys

XXIX – San Francisco 49ers

XXX – Dallas Cowboys

XXXI – Green Bay Packers

XXXII – Denver Broncos

XXXIII – Denver Broncos

XXXIV – St. Louis Rams

XXXV – Baltimore Ravens

XXXVI – New England Patriots

XXXVII – Tampa Bay Buccaneers

XXXVIII – New England Patriots

XXXIX – New England Patriots

XL – Pittsburgh Steelers

XLI – Indianapolis Colts

XLII – New York Giants

XLIII – Pittsburgh Steelers

XLIV – New Orleans Saints

XLV – Green Bay Packers

XLVI – New York Giants

XLVII – Baltimore Ravens

XLVIII – Seattle Seahawks

XLIX – New England Patriots

50 – Denver Broncos

LI – New England Patriots

LII – Philadelphia Eagles

LIII – ???