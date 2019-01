Lily Allen je po dlhej dobe sama, rozišla sa s dídžejom Maridianom Danom

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) – Anglická speváčka Lily Allen sa rozišla s dídžejom Meridian Danom. Tridsaťtriročná rodáčka z londýnskeho Hammersmithu to prezradila v podcaste How to Fail with Elizabeth Day.

„Vždy som mala priateľa. Teraz nemám a som sama prvý raz od asi pätnástich,“ skonštatovala. Lily Allen a Daniel Lawrence London (umelecké meno Meridian Dan) tvorili pár približne od roku 2015.

Umelkyňa bola predtým od roku 2011 vydatá za stavebníka a dekoratéra Sama Coopera, no v roku 2016 oznámili, že sa rozišli a v júni 2018 uzavreli rozvodové konanie. Majú spolu dve dcéry, šesťročnú Ethel a päťročnú Marnie.

Lily Allen

Lily Allen po prvý raz predstavila verejnosti svoju hudbu v roku 2005, keď zverejnila niekoľko skladieb prostredníctvom MySpace. So singlom Smile z debutovej nahrávky Alright, Still (2006) ovládla britský singlový rebríček. Komerčne úspešný album jej priniesol i nominácie na BRIT Award či Grammy. O tri roky neskôr uzrela svetlo sveta druhá štúdiovka It’s Not Me, It’s You, ktorú v roku 2010 nominovali na BRIT Award v kategórii Najlepší britský album a Allen si z ceremoniálu odniesla sošku pre Najlepšiu britskú sólovú interpretku. Z tejto nahrávky, ktorá sa umiestnila na vrchole britského albumového rebríčka, pochádzajú úspešné single ako The Fear a Not Fair. Allen má na konte aj tri prestížne ceny Ivor Novello, ktoré udeľuje Britská akadémia textárov, skladateľov a autorov (BASCA). Speváčka ohlásila koniec kariéry v roku 2009, no k hudbe sa vrátila, pretože sa údajne doma nudila. S tretím štúdiovým albumom Sheezus (2014) sa jej opäť podarilo dobyť UK Chart a najnovšia nahrávka No Shame, ktorá vyšla v júni 2018, sa dostala najvyššie na ôsmu priečku. Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.