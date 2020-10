Limit zamestnancov na testovanie COVID-19 pre fabriky sa nezníži, ale môže sa týkať aj priemyselného parku

Podnikateľský sektor volá po znížení limitu, štát to však odmieta. Limit 4 000 zamestnancov, ktorý musia spĺňať firmy na to, aby mohli pretestovať svojich zamestnancov vo vlastnej réžii, neznamená, že tento počet zamestnancov musí mať jedna konkrétna fabrika, môže ísť aj o celý priemyselný park.

V pondelok to vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď. „Ak to dáme na nižšiu úroveň, stratili by sme kontrolu nad celým procesom testovania,“ vysvetlil minister obrany.

Ako zároveň dodal, na testovanie zabezpečia zodpovednú osobu – profesionálneho vojaka a poskytnú antigénové testy. V budúcnosti by však možnosť testovania vo vlastnej réžii mohli získať aj menšie firmy.

„Ak pretestujeme celú krajinu dvakrát, následne uvažujeme o tom, že sa bude môcť priebežne testovať aj v menších firmách,“ uviedol Naď.