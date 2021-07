Linhart: Žiadny politik ani vláda nemôže zakázať občanom vstup do reštaurácie bez očkovania

Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Patrick Linhart (Sme rodina) zdôrazňuje, že žiadny politik a žiadna vláda nemôže zakázať občanovi vstup do reštaurácie, či obchodu, pokiaľ nie je držiteľom očkovacieho preukazu. Týmto sa podľa neho delia ľudia na dve kategórie a dva tábory.

Reagoval tak na návrh, vďaka ktorému by mohli mať zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 viac slobody, napríklad pri vstupe a vjazde do prevádzok. Umožniť to má novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v stredu 30. júna schválila vláda. Kabinet súčasne odobril to, aby sa parlament návrhom zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Každý sa musí rozhodnúť dobrovoľne

„Vyzývam ľudí k zodpovednosti, ale nikdy im nebudem nariaďovať povinné vpichnutie cudzej látky do svojho tela. To musí byť každého dobrovoľné rozhodnutie,“ doplnil Linhart s tým, že zahlasuje proti „takému diktatívnemu prístupu štátu k občanom“.

Aj Petra Hajšelová (Sme rodina) je zásadne proti takému návrhu. „Zrušili sme mobilné odberné miesta a ľudia si testovanie budú musieť zaplatiť. Toto nie je dobrovoľnosť, ale nátlak na ľudí. A ja za toto nikdy nezahlasujem,“ podotkla vo svojom profile na sociálnej sieti. Samotné hnutie Sme rodina vo štvrtok zverejnilo stanovisko, že za predmetný návrh nezahlasuje a bude proti.

Ministerstvo žiada prijať nevyhnutné opatrenia

Podľa rezortu zdravotníctva je nevyhnutné prijať v čo najkratšom čase dostupné a primerané opatrenia, ktoré zvyšujú motiváciu ľudí podstúpiť dobrovoľné očkovanie a umožnia tak sekundárne chrániť životy a zdravie obyvateľov.

Dôležité je to podľa ministerstva vzhľadom na nízke percento zaočkovaných obyvateľov a matematickej a epidemiologickej istoty importu nákazlivejšieho delta variantu ochorenia COVID-19 na územie Slovenska.