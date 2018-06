Linka 901 z Bratislavy do Hainburgu bude naďalej premávať, dopravnému podniku predĺžili licenciu

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Do rakúskeho Hainburgu bude linka 901 bratislavskej mestskej hromadnej dopravy jazdiť aj naďalej. Dopravný podnik Bratislava (DPB) v pondelok dostal na pol roka licenciu na prevádzku tejto autobusovej linky.

„Linka 901 zostáva bez zmien, tak ako doteraz,“ uviedol pre agentúru SITA Zenon Mikle z tlačového oddelenia DPB. Cestujúcim na tejto trase hrozilo, že ostanú bez spojenia, pretože autobusovej linke sa skončila platnosť licencie, vďaka ktorej ju môžu prevádzkovať.

Bez električenky

Autobusy budú do Rakúska voziť ľudí v intervaloch, v akých linky jazdili aj doteraz. Cesta do Hainburgu trvá približne 20 minút a ľudia nemôžu cestovať s predplatným cestovným lístkom (električenka), ktorý platí na cestovanie po Bratislave. Obyčajný lístok stojí 1,50 eur a zľavnený 0,75 eur. Odchody z Bratislavy sú počas pracovných dní a aj počas víkendov raz za hodinu.

Okrem linky 901 Dopravného podniku Bratislava odvezie do rakúskeho Hainburgu ľudí aj dopravca Slovak Lines. Ako uvádza na svojej oficiálnej internetovej stránke, na trase Bratislava Autobusová stanica – Bratislava Most SNP – Wolfstahl – Hainburg premáva linka šesťkrát denne od pondelka do soboty.

Lístky u vodiča autobusu

Z Bratislavy sa do Hainburgu ľudia dostanú od 7:50 do 17:50, z Hainburgu do Bratislavy od 8:30 do 18:30. Cestovné lístky si ľudia môžu kúpiť u vodiča autobusu, ale aj v predpredaji v sieti predajných miest Slovak Lines, online cez webstránku alebo aplikáciu Slovak Lines.

Hainburg an der Donau je mesto v Rakúsku v okrese Bruck an der Leitha v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Je to najvýchodnejšie rakúske mesto s mohutnými stredovekými bránami a mestskými hradbami. Od hlavného mesta SR Bratislavy je mesto vzdialené 15 km.