Lintner končí vo funkcii šéfa Pro-Hokeja, akcionári majú o budúcnosti ligy inú predstavu

Niekdajší slovenský hokejový reprezentant Richard Lintner po piatich rokoch končí na poste šéfa Pro-Hokeja. Táto spoločnosť v minulosti sama riadila slovenskú hokejovú extraligu, teraz je súčasťou Ligovej rady SZĽH a spolu so zväzom vedie najvyššiu domácu hokejovú súťaž.

Na plecia si kládli stále vyššie nároky

„Chcem sa poďakovať všetkým okolo za spoluprácu počas môjho pôsobenia v Pro-Hokeji. Stretávali sme sa s rôznymi výzvami. Mám za sebou päť rokov fantastického obdobia, ktoré ma napĺňalo a dalo mi neskutočné skúsenosti, ktoré isto v budúcnosti využijem,“ povedal Lintner počas stredajšieho brífingu v Bratislave.

Majster sveta z Göteborgu 2002 si zaspomínal na svoje začiatky na tomto poste v auguste 2015.

„V úvode nebol problém posúvať ligu vpred, ale postupne sme na svoje plecia kládli stále vyššie nároky. Snažili sme sa každý rok priniesť niečo nové. V rámci tržieb sme sa sa za tých päť rokov dostali na trojnásobok vtedajšieho stavu. Veľa vecí sa nám podarilo, ďalšie neboli úplne stopercentné. Všetko nás však posúvalo vpred. Verím, že aj moji nástupcovia budú na tieto úspešné roky nadväzovať,“ pokračoval Lintner.

Veľmi jednoducho ozrejmil aj dôvod jeho odchodu. „Moja predstava o budúcom fungovaní ligy nebola totožná ako u akcionárov spoločnosti, preto sa naše kroky rozchádzajú,“ vysvetlil.

Mali právo ho odvolať

Obdobie piatich rokov vo vedení hokejovej extraligy bolo pre neho občas aj veľmi náročné. „Kto chce pracovať so šelmami či tigrami, musí rátať s tým, že ho občas pohryzú. To sa aj niekoľkokrát stalo,“ pomohol si prirovnaním Lintner. Jeho dočasným zástupcom sa stal riaditeľ HC Nové Zámky Imre Valášek.

Niekdajší úspešný obranca odvolanie z funkcie berie na vedomie. „Mali právo ma odvolať a ja to rešpektujem. Odovzdávam zdravú firmu, ktorá je na vrchole. Nepotešilo ma to, ale beriem to. Všetci, čo ma poznajú, vedia, že sa nikdy nechystám oddychovať. Som si istý, že čoskoro nájdem iný skvelý projekt, do ktorého sa pustím s rovnakým nasadením, s akým som pracoval posledných päť rokov v Pro-Hokeji,“ poznamenal Lintner.

Na otázku, koho by možno videl ako svojho vhodného nástupcu, s úsmevom odpovedal: „Lepšieho ako som bol ja, nenájdu“.