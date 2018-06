Lionel Messi naznačil možný koniec reprezentačnej kariéry, rozhodne sa po majstrovstvách sveta

BARCELONA 10. júna (WebNoviny.sk) – Futbalista Lionel Messi naznačil, že po majstrovstvách sveta v Rusku možno definitívne ukončí svoju reprezentačnú kariéru. Kapitán výberu Argentíny už raz opustil výber „Albicelestes“, keď v roku 2016 po finálovej prehre na Copa América oznámil koniec v národnom tíme, po šiestich týždňoch však zvrátil svoje rozhodnutie.

Messiho reprezentačná kariéra sa začala v roku 2005, odvtedy svoj tím priviedol do finále MS 2014, kde napriek zisku ocenenia najlepšieho hráča turnaja prehrala Argentína s výberom Nemecka.

„Neviem, či budem aj po šampionáte členom reprezentácie. Závisí to od našich výsledkov na majstrovstvách sveta a konečného umiestnenia. Fakt, že sme prehrali posledné tri finále (okrem MS 2014 aj dvakrát na Copa América, pozn.), viedol k náročným chvíľam s argentínskymi médiami pre ich odlišný pohľad na prienik do finále turnaja. Je pravda, že je dôležité ich vyhrať, ale dostať sa tam nie je vôbec jednoduché a mali by si to ceniť,“ povedal podľa portálu Goal.com o svojej budúcnosti Messi.

V prípade postupu zo skupiny sa kapitán argentínskej reprezentácie neobáva súperov v podobe Brazílie, Nemecka, Francúzska či Španielska. „Majú viacerých kvalitných hráčov, ale my tiež máme talentovaných futbalistov, ktorých by chcel v tíme mať každý tréner,“ dodal pred začiatkom šampionátu Messi.

Argentína začne púť za tretím titulom majstra sveta 16. júna proti Islandu, v D-skupine vyzve aj reprezentácie Chorvátska a Nigérie.