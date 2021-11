Lionel Messi sa s rodinou vráti do Barcelony. Zhodli sme sa, že práve tam chceme žiť, vraví

Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi sa najneskôr po ukončení hráčskej kariéry vráti do španielskej Barcelony. Tridsaťštyriročný fenomenálny útočník to prezradil v rozhovore pre španielsky denník Sport.

Uviedol tiež, že v klube FC Barcelona, v ktorom do leta 2021 strávil dlhých 21 rokov, by rád v budúcnosti pracoval ako technický sekretár. „Vždy som hovoril, že s veľkou radosťou by som pomáhal klubu,“ odpovedal na otázku, či sa plánuje vrátiť do organizácie, v ktorej strávil viac ako polovicu svojho života.

Ak by sa nedostal k spomenutej pracovnej pozícii, chcel by ju vykonávať hoc aj v inom tíme. „Môžem povedať, že je takmer potvrdené, že celá rodina sa do Barcelony vrátime. Zhodli sme sa, že práve tam chceme žiť. Chce to moja manželka a chcem to aj ja,“ pokračoval Messi.

Nad koncom kariéry nepremýšľa

Argentínčan odišiel z FC Barcelona v lete 2021 a podpísal zmluvu na dve sezóny s opciou s francúzskym tímom Paríž Saint-Germain. Návrat do katalánskej metropoly by tak v prípade Messiho prichádzal do úvahy možno už v lete 2023 prípadne o rok neskôr. Aktuálne ešte nie je známe, kedy ukončí hráčsku kariéru.

Pravdepodobne to nebude vo farbách PSG, pretože už viackrát sa nechal počuť, že by tak rád spravil v argentínskom tíme Newell’s Old Boys, z ktorého ešte ako chlapec odišiel do Barcelony.

Aktuálne sa nechce vyjadrovať ani k tomu, či po MS 2022 ukončí reprezentačnú kariéru. „Zatiaľ nad tým nepremýšľam. Netuším, čo sa stane na MS alebo po nich. Ja sa snažím myslieť vždy na deň dopredu alebo vo väčšom meradle na sezónu vopred,“ pokračoval Messi.

Súhlas s krátením platu

Hviezdny futbalista v rozsiahlom rozhovore pre španielsky denník Sport informoval, že vedenie FC Barcelona ho nikdy nepožiadalo, aby hral za klub bez nároku na plat. Práve financie boli neprekonateľným problémom pri prípadnom zotrvaní Messiho na Camp Nou.

Futbalista súhlasil s krátením platu na polovicu, no ani to nestačilo, keď Katalánci sa aktuálne nachádzajú v neružovej finančnej situácii a nemohli si dovoliť zaregistrovať zmluvu s Messim ani po výraznom znížení jeho odmeny.

„Urobil som maximum pre to, aby som v klube zostal. Súhlasil som s krátením platu na polovicu, nemal som s tým problém, keďže ja aj moja rodine sme chceli zostať v Barcelone. V žiadnom okamihu však nepadla žiadosť, aby som hral zadarmo,“ vysvetlil útočník.

Prezident FC Barcelona Joan Laporta skôr v októbri pre RAC1 povedal: „Od hráča Messiho úrovne sme niečo také jednoducho žiadať nemohli.“