Lipšic a šéf Penty Haščák mali spolu dohodu, opakuje v Threeme Kočner

Advokát a exminister vnútra Daniel Lipšic uzavrel dohodu so šéfom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom. Vyplýva zo zverejnenej komunikácie z aplikácie Threema, v ktorej podnikateľ Marian Kočner obvinený z vraždy novinára Jána Kuciaka často spomína oboch. Informácie o údajnej dohode priniesol Denník S.

Haščáka, ktorého v minulosti označoval ako svojho kamaráta, pritom volá Ďaďo či Slavo. Lipšica, ktorý je pre Kočnera „arcidiablom“, tituluje často ako Lipsteina, Gambina alebo Gamboša.

Dohoda o neútočení?

Haščák a Lipšic sú v Threeme skloňovaní aj ako aktéri údajnej vzájomnej dohody.

Vzhľadom na zhoršujúci sa vzťah Mariana Kočnera k Jaroslavovi Haščákovi a meniaceho sa vzťahu Daniela Lipšica k Pente Denník S predpokladá, že môže ísť aj o akúsi formu dohody o neútočení.

„Inak, včera Slávo povedal, že jeho už Lipstein nezaujíma, že on už je s ním vysporiadaný,“ písal Kočner v Threeme kontaktu „N“. „Neviem prečo, ale mám taký pocit, ako keby s ním urobil nejakú dohodu,“ opakuje Kočner.

Existencia dohody v tejto podobe by podľa Denníka S sedela do sledu vonkajších udalostí. Lipšic chcel napríklad ešte v roku 2012 dokonca odobrať licenciu Privat Banke, ktorá bola vo vlastníctve Penty.

O dva roky neskôr bol ju obvinil z napojenia na spoločnosť Penta Enterprises Ltd so sídlom na exotickom Belize. Penta Enterprises Ltd bola vlastníkom Medical Group s.r.o, ktorá stála napríklad za predraženým nákupom CT do Piešťanskej nemocnice.

Prešlo sotva pár rokov a Lipšic už stál na strane Penty v kauze jej firmy Mecom, ktorá sa dostala do sporu so známym exsiskárom Pavlom Forischom.

Spor s Tóthom

Kočner v jednej komunikácii s Petrom Tóthom znovu spomenie dohodou medzi šéfom Penty a Lipšicom a hovorí aj o dohode Tótha a Haščáka.

„Tak neviem akú máš dohodu s Ďaďom, keď padneš na barikádach, bude platiť tvojej rodine sirotské?,“ pýtal sa Kočner exsiskára Tótha. „Takú dohodu nemám, ale myslím si, že východňár by ho k tomu donútil, lebo pre nich robím prvé posledné,“ odpovedal Tóth. Nie je pritom známe, kto je východňár.

Kočner sa neskôr pre údajnú dohodu medzi Lipšicom bojí komunikovať otvorene aj s Tóthom. „Už bohužiaľ nebudem môcť sa s Tebou baviť otvorene a o všetkom. Lebo nikdy nebudem mať istotu, že to nedorazí až ku Gambínovi,“ píše Kočner v správe.

Tóth to poprel. „Keď robím pre Ďaďa, nerobím pre k*kota gambatého. A navyše, dobre vieš, že nemám z čoho žiť. Tak ma netlač k múru. Nie som ani tá žumpa, ani zradca“.

Kočner potom vysvetľuje, že nejde o výčitku adresovanú voči jeho osobe. „Zle si ma pochopil. To, čo odovzdáš v dobrej viere Ďaďovi, Ďaďo môže posunúť Gambinovi. Bez tvojho vedomia.“

Tóth sa v následnom rozhovore snaží Kočnera upokojiť a vraví, že Haščák sa s Lipšicom nespojil. „On len dovolil Kubovi, aby ho zamestnal. A to nie je to isté…ako keby sa s ním spojil,“ vysvetľuje Tóth Lipšicove angažovanie sa v kauze Mecom, ktoré má byť teda podľa neho čisto profesionálne a nie osobné.

Penta reaguje

„Nevieme sa vyjadriť k obsahu údajnej komunikácie iných osôb. Vieme len zopakovať to, čo už verejne zaznelo a síce, že Peter Tóth nepracoval pre pána Haščáka,“ povedal v reakcii pre Denník S hovorca Penty Martin Danko.

K údajnej dohode medzi Jaroslavom Haščákom a Danielom Lipšicom finančná skupina uviedla: „Je verejne známou skutočnosťou, že Daniel Lipšic v rámci svojho pôsobenia v advokátskej kancelárii Dentons, zastupuje spoločnosť Mecom Group, ktorá patrí do skupiny Penta. Pán Lipšic túto spoločnosť zastupuje vo veci vydierania zo strany bývalých príslušníkov SIS. Nevieme, čo mal Marián Kočner podľa Vašej otázky na mysli pod dohodou o neútočení, a ani nám to neprináleží komentovať .“

O vyjadrenie Denník S požiadal aj Daniela Lipšica.