Lipták verí Slovákom v daviscupovom súboji proti Česku, Hrbatý s ním nekomunikoval

Slovenských tenisových reprezentantov čaká od piatka kvalifikačný zápas proti Česku v rámci Davisovho pohára. Ide o veľa, víťaz súboja v bratislavskom Národnom tenisovom centre (NTC) si vybojuje účasť na finálovom turnaji v Madride. Kto sa napokon do Španielska dostane, bude zaujímať aj Mateja Liptáka, niekdajšieho dlhoročného trénera Dominiky Cibulkovej a v súčasnosti kouča reprezentanta SR Jozefa Kovalíka.

Zápas je otvorený

„Zápasy Davis Cupu som vždy sledoval. Nevravím, že som bol priamo v NTC, ale so všetkými chlapcami sa dobre poznám a reprezentujú Slovensko, tak ako aj my vo Fed Cupe, takže som sa o to vždy zaujímal. Aj tentoraz budem chlapcom držať palce a myslím si, že majú skvelú šancu dostať sa do finále v Madride,“ povedal pre agentúru SITA 42-ročný tréner.

Krajanom síce bude držať palce, ale vie, že ich nečaká nič jednoduché. „Zápas je podľa mňa absolútne otvorený. Keby som mal tipovať jednotlivé súboje, nevedel by som sa rozhodnúť, pretože oba tímy majú rovnakú šancu na postup. Myslím si, že vo štvorhre sme mierni favoriti. Tam by som si tipol víťazstvo Slovenska. V ostatných dueloch je to však 50 na 50 a vyhrať môže jeden aj druhý tím,“ myslí si nehrajúci kapitán slovenského fedcupového družstva.

Hrbatý sa na Kovalíka nepýtal

Od záveru minulej sezóny spolupracuje v pozícii trénera s 27-ročným Kovalíkom, ktorý je zároveň aj jeho švagor. Práve 121. muž svetového rebríčka ATP otvorí piatkovým súbojom s Jiřím Veselým federálne derby. Úvod je naplánovaný na 16.00 h.

„Kapitán Hrbatý so mnou ohľadom Kovalíka nekomunikoval. Keď ja skladám tím na Pohár federácie, skôr ja kontaktujem trénerov a mám ich aj na tréningoch. Domino za mnou s týmto nebol. Je to ich príprava, ich nejaká teória. Myslím si, že je dobré, keď sa ku veciam vyjadrujú aj tréneri, ktorí s tými hráčmi pracujú, pretože to sú ľudia, ktorí ich asi najlepšie poznajú. Napriek tomu, že som s ‚Jojom‘ veľmi krátko, poznám jeho aktuálnu formu a veci, na ktoré sa momentálne zameriavame na tréningoch,“ uzavrel Lipták.