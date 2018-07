Liptovský Mikuláš má novú dominantu, v centre mesta láka návštevníkov lanovka z roku 1949

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 16. júla (WebNoviny.sk) – Na námestí v Liptovskom Mikuláši vyrástla nová dominanta – lanovka na Chopok z roku 1949 s bočnou sedačkou. Láka návštevníkov Liptova do Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši na novú výstavu Objektívom Alojza Lutonského.

Práve Lutonský bol iniciátorom výstavby historicky prvej lanovky v Nízkych Tatrách a priekopníkom tatranského turizmu, informovala médiá manažérka pre komunikáciu a PR Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Katarína Šarafínová.

„Veľmi radi sme využili možnosť umiestniť tento doslova pamätník aspoň dočasne priamo pred sídelnú budovu nášho mestského múzea. Prečo práve tu? Nie je to žiadny výstrel do prázdna. Alojz Lutonský bol okrem mnohého iného v rokoch 1963 až 1969 riaditeľom múzea,“ priblížil súčasný riaditeľ múzea Jaroslav Hric. Nová výstava bude pre verejnosť prístupná celú letnú sezónu do 31. augusta. Vznikla vďaka vzácnemu a rozsiahlemu fotoarchívu, ktorý múzeu nezištne darovali potomkovia Lutonského, dodala Šarafínová.