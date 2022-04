Liptovský Mikuláš zostáva v extralige, k prehre Žilinčanov prispeli aj zdravotné problémy

Hokejový klub Vlci Žilina sa ani na druhý pokus neprebojoval späť do slovenskej extraligy. Úradujúci majster Slovenskej hokejovej ligy (SHL) prehral v nedeľňajšom piatom zápase baráže s MHk 32 Liptovský Mikuláš na domácom ľade 0:4 a v sérii hranej na štyri víťazné stretnutia podľahol 1:4 poslednému tímu extraligovej tabuľky v sezóne 2021/2022. O tom, že Liptáci si udržali príslušnosť v najvyššej domácej hokejovej súťaži pre nasledujúci ročník, definitívne rozhodol hetrikom ich kapitán Martin Kriška.

Hráči mali zdravotné problémy

Žilinčania po úspešnom finále SHL proti hráčom Martinu začali baráž domácim triumfom 2:1, ale potom súperovi podľahli pred vlastnými fanúšikmi 1:3. Nasledovali prehry 1:4 a 2:3 na Liptove a napokon ďalší domáci neúspech v nedeľu večer.

Podľa hlavného trénera „vlkov“ Stanislava Škorvánka boli zlomové duely na súperovom štadióne. „Tretí zápas nám nevyšiel, tam sme boli neškodní a súper nás predčil vo všetkom. Vo štvrtom sme viedli 2:1, no potom sme inkasovali dvakrát za päť minút. Mikuláš bol v tom čase lepší a dokázal zvíťaziť,“ povedal na tlačovej konferencii po poslednom zápase série.

Škorvánek priznal, že jeho zverencov trápili zdravotné problémy, ale nepovažoval ich za rozhodujúci faktor. „Do posledného zápasu sme išli s tým, že sa pokúsime vrátiť sériu do Mikuláša. Chceli sme ešte zabojovať, ale bolo to už veľmi náročné. Mali sme zdravotné problémy, ale nechceme sa na to vyhovárať. V závere však bolo cítiť, že súper mal viac síl a my sme nevládali. Bojovali sme, bolo to tesné a dalo sa s tým niečo robiť, ale asi sme nešli šťastiu dostatočne oproti,“ pokračoval kouč Žiliny, ktorý prezradil viac o tom, s čím sa museli v kabíne vysporiadať: „Vypadli nám dvaja hráči z presilovkových formácií, za posledný týždeň boli viacerí hráči na infúziách. Asi to tak malo byť.“

Mali horúčky a unavené telá

Sklamanie z nevydarenej baráže vyjadril aj žilinský obranca Marek Drtina. Priblížil, ako na tom „vlci“ boli po zdravotnej stránke.

„Prevláda vo mne sklamanie, teraz akoby ani nebolo čo hodnotiť. Táto séria nám nevyšla. Bojovali sme, dali sme do toho všetko, ale nevyšlo to. Po prvom zápase sme v kabíne niečo chytili, mali sme horúčky, doľahlo to na tie unavené telá. Už po sérii s Martinom sme na tom boli zle, únava hrala rozhodujúcu rolu. Sily strašne rýchlo ubúdali a proti takémuto silnému súperovi to bolo ťažké. Proti Martinu to bola ťažká séria. Dokázali nás posadiť na zadok, my sme sa však zdvihli a otočili sériu. Stálo nás to veľa síl a v baráži to bolo poznať. Prvý zápas nám vyšiel, hoci súper mal veľa šancí. Našťastie mu to tam nepadalo. Predsa len, nehrali 40 dní, neboli tak rozohraní. Nám ten zápas vyšiel. V druhom zápase sme hrali dobre, no chýbala nám koncovka. V Mikuláši sme už boli rozobraní. Zostalo nám málo síl na to, aby sme mohli byť úspešní,“ vysvetlil pre oficiálny klubový web.