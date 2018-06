Liška: Slováci sú podľa Kanaďanov leniví a nechce sa im trénovať

Slovenský hokejista Adam Liška má reálnu šancu, že si ho vyberie jeden z tímov zámorskej NHL v blížiacom sa vstupnom drafte. Niektorá z organizácii by po ňom mohla siahnuť vo štvrtom až siedmom kole. Istotu draftu však nemá a preto priamo do Dallasu nebude cestovať. Rodák z Bratislavy má za sebou premiérovú sezónu v zámorí, keď za tím Kitchener Rangers odohral dovedna 81 zápasov so ziskom 34 bodov za 12 gólov a 22 asistencií.

Pred odchodom do zámoria si sa pripravoval s mužmi Slovana v KHL. Napokon si však zamieril do juniorskej OHL do tímu Kitchener Rangers, ktorý si ťa vybral v CHL drafte. Prečo?

Začal som prípravu v Slovane, ale bolo dohodnuté, že potom odídem. Trénoval som asi dva týždne a tréner Říha mi povedal, že som sa mu zapáčil a že z mladých chlapcov, ktorí sme tam boli si vybral práve mňa a chce, aby som zostal. Ponúkli mi zmluvu a slušné podmienky. Nešlo mi o financie, chcel som skúsiť Kanadu, tak som odišiel. V Slovane to akceptovali. Uvoľnili ma s tým, že po sezóne sa znovu stretneme a budeme sa rozprávať o mojej ďalšej budúcnosti.

Už si bol zo zástupcami Slovana znovu v kontakte?

Říha tam už nie je, agent mi povedal, že za znovu zapojím do prípravy so Slovanom. Uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie. Závisí to od veľa vecí – či budem draftovaný, ako sa dohodnú agenti. Rád by som si v rodnom meste zahral KHL pred domácimi priaznivcami, ale neviem povedať, či to je v tejto chváli aktuálne.

Aký bol pre teba prechod zo Slovenska do Kanady? Čo ťa najviac prekvapilo?

Už na letisku som mal veľké problémy. Mal som medzipristátie v Paríži. V škole som sa síce po anglicky učil, ale tu som nemal šancu sa dohovoriť. V Toronte to bolo ešte horšie, lebo sa mi veľmi ťažko vysvetľovalo, že tam idem hrať hokej a potrebujem víza na celý rok. Trvalo mi to asi štyri hodiny a celý ten čas ma čakal generálny manažér Kitcheneru a kapitán tímu na letisku. Po štyroch hodinách som zrazu zistil, že mi zmizla batožina. Našťastie si ma všimol nejaký pán, ktorý mi vysvetlil, že keď si batožinu nikto dlhšie nezoberie, tak ju odnesú inam. Potom mi ju išiel ukázať a našťastie som ju našiel.

V Kitcheneri sa otvorene hovorilo o titule, kvality ste na to mali. Prečo to napokon nevyšlo?

Skončili sme vo finále konferencie, chýbal nám iba krôčik. Zápasy boli veľmi vyrovnané. Hrali sme s najlepším tímom celej OHL po základnej časti Sault Ste. Marie. Hrali sme siedmy rozhodujúci zápas na ľade súpera. Po troch tretinách bola remíza, rozhodlo sa až v druhom predĺžení. Vo finále súťaže napokon uspel Hamilton. Dovolím si tvrdiť, že hráči Sault Ste. Marie mali možno lepší tím, ale už boli unavení. Hrali sedem zápasovú sériu s nami, i sériu predtým. Hamilton bol, samozrejme, dobrý, ale mali oveľa kratšie série. Myslím si, že celkovo ich konferencia bola slabšia, pretože my sme dvakrát zvíťazili nad Hamiltonom.

Po vyradení zavládlo v klube sklamanie?

Ani nie, pretože Kitchener posledných pár rokov na tom nebol takto dobre. Vždy mali na to podmienky. Kedysi boli špičkovým tímom, ale posledné roky boli nižšie. Síce sa vždy dostali do play-off, ale vypadli v prvom kole. My sme sa dostali po dlhom čase do tretieho kola, ľudia boli šťastní, bavilo ich to a chodili na hokej. V klube povedali, že si to vážia a že sú spokojní so sezónou.

Koľko chodilo ľudí na vaše zápasy?

V play-off sme mali vypredaný každý domáci zápas. Aj v základnej časti bolo veľakrát vypredané. Kapacita štadióna je sedem a pol tisíc, na juniorskú ligu paráda. Keď som prvýkrát nastúpil, bolo to krásne.

Blíži sa draft do NHL. Zúčastníš sa na ňom osobne?

Nemám istotu, že ma draftujú, takže nie. Budem doma na Slovensku. Keď som sa pýtal agenta, či ma draftujú, povedal mi, že to vidí tak 50 na 50. Môj subjektívny názor je, že do toho draftu patrím. Viem sa porovnať s tými chalanmi a myslím si, že by som tam mal byť. Ak to vyjde, budem veľmi šťastný, tak akoby sa tešil asi každý. Ak by ma nedraftovali, mrzelo by ma to, ale nebol by to koniec sveta. S agentom som dohodnutý, že ak by to nevyšlo, aj tak by som zrejme išiel do kempu tímu NHL pred sezónou s draftovanými chalanmi.

Ako vyzerajú tvoje šance, v ktorom kole by si ťa mohol jeden z tímov vybrať?

Pred touto sezónou to vyzeralo tak na tretie kolo. Ja veľmi tie rebríčky nesledujem, ale teraz by to malo byť asi štvrté až siedme kolo. Ja osobne som rozprával so zástupcami deviatich klubov. Agent rozprával o mne so všetkými klubmi. Snaží sa robiť čo môže a uvidíme, ako to dopadne. Keby ma nedraftovali, nešiel by som plakať, nie som taký, ale určite by ma to mrzelo a bol by som mierne sklamaný. Ďalej si pôjdem za svojim snom, nech už to bude akokoľvek. Chcem byť hokejista a vybojovať si miesto v NHL. Draftovať ma môžu prípadne aj o rok.

Počet Slovákov v NHL v posledných rokoch klesol, čím to je?

Myslím si, že viacero chalanov malo byť draftovaných a neboli. Či už to bol Denis Godla alebo Maťo Bodák či Filip Krivošík. Keby boli z inej krajiny, myslím si, že by boli draftovaní. Slovensko nemá také meno vo svete. Tí ktorí tú šancu niekedy dostali ju zrejme nevyužili. V Kanade som započul, že Slováci sme leniví a nechce sa nám trénovať. To sa mi nechce veriť, keď sa pozriem na seba či na chalanov. Možno niekedy pred nami sa niekomu nechcelo a v zámorí majú teraz na nás zlý názor.

Zhováral sa Samuel Prekop