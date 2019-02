Liška vstupoval do reprezentačnej šatne s rešpektom a teší sa na svoj debut na Kaufland Cupe

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Devätnásťročný útočník Adam Liška je jediným nováčikom v nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na domáci turnaj Kaufland Cup v Bratislave (7. – 9. februára).

Kanadský tréner Craig Ramsay mu dal dôveru po stabilných výkonoch v drese bratislavského Slovana v Kontinentálnej hokejovej (KHL) a po individuálne vydarenom svetovom šampionáte juniorov v Kanade, kde bol najproduktívnejším hráčom slovenského výberu. V piatich dueloch nazbieral päť bodov za dva góly a tri asistencie.

Pozvánka do národného tímu

„Veľmi sa teším na premiérové štarty v seniorskej reprezentácii. Je to pre mňa česť a som rád, že som dostal pozvánku do národného tímu. V porovnaní s juniorskou reprezentáciou sú tu všetky činnosti rýchlejšie a presnejšie,“ povedal po utorňajšom tréningu Liška, ktorý ešte v pondelok nastúpil za „belasých“ v dueli KHL proti Dinamu Riga. Slovan v ňom zvíťazil tesne 2:1 a po sérii prehier si pripísal druhý triumf za sebou.

„Som rád, že sa nám podarilo so Slovanom zvíťaziť v dvoch zápasoch v sérii, ale myslím si, že reprezentačná pauza nám nemôže uškodiť. Verím, že potom sa zase stretneme a budeme pokračovať v zlepšených výkonoch.“

Slovenská reprezentácia sa predstaví v Bratislave po necelých dvoch rokoch, čo pre Lišku znamená, že reprezentačný debut na seniorskej úrovni absolvuje v rodnom meste.

Po tréningu zbieral puky

„Som spokojný, že to prišlo teraz. Pre každého hokejistu je snom dostať sa do reprezentácie. Ráno som vstupoval do šatne s rešpektom, ale verím, že to opadne po tréningoch alebo po prvom zápase,“ pokračoval talentovaný krídelník, ktorý sa po prvom tréningu nevyhol povinnosti spojenej so zbieraním pukov.

„Nebol to pre mňa žiaden problém. Momentálne je nás v tíme viacero mladších hokejistov, a tak je to pre mňa jednoduchšie ako na Slovane.“

Slovenskí hokejisti nastúpia na Kaufland Cupe proti Bielorusom (vo štvrtok 7. februára o 18.00 h) a olympijskému tímu Ruska (v sobotu 9. februára o 16.00 h). V oboch výberoch figurujú prevažne hráči z KHL, s ktorými sa Liška pravidelne stretáva na klziskách nadnárodnej súťaže.

„Neviem veľmi posúdiť kvalitu tímov, ale veľmi sa na to teším. Viem, že Rusko má v kádri viacero mladších hokejistov. Silnou stránkou oboch tímov bude určite práca s pukom a korčuľovanie. Bude to typická ruská škola,“ dodal.