Lístky na bratislavský koncert The Neighbourhood opäť v predaji!

Dobrá správa pre všetkých fanúšikov The Neighbourhood, ktorí chceli ísť na bratislavský koncert, no už sa im nepodarilo zakúpiť lístky! Kapela síce presúva turné na jeseň, no pre veľký záujem mení miesto konania podujatia v Bratislave. Nový dátum koncertu je pondelok 23. november 2020. Lístky na koncert sú už v predaji exkluzívne cez sieť Lístocheck – https://listocheck.sk/detail/the-neighbourhood.

Kapela presúva európske turné na jeseň roka 2020, nakoľko nestíha vydať nové CD, ktoré chcela publiku predstaviť. Oficiálne vyjadrenia kapely k novému dátumu koncertu: „Dátumy európskeho turné, ktoré sme mali pôvodne odohrať vo februári 2020, sa presúvajú na november. Aj keď nechceme, aby ste na nás čakali dlhšie ako musíte, no zároveň radi by sme vám zahrali aj piesne z nového albumu. Nestíhame ho však dokončiť včas. Aby sme mohli album predstaviť na turné, museli sme urobiť ťažké rozhodnutie – preložiť európske turné až na budúcoročnú jeseň. Sľubujeme, že čakanie bude stáť za to, a nemôžeme sa už teraz dočkať, až vás všetkých uvidíme na jeseň!“

Zároveň, kvôli obrovskému záujmu a extra rýchlemu vypredaniu pôvodne naplánovaného koncertu The Neighbourhood v Bratislave, sa kapela rozhodla zmeniť miesto podujatia na kapacitne väčšie. Podujatie sa uskutoční v NTC. Zakúpené vstupenky na pôvodný termín ostávajú v platnosti. Pokiaľ vám nový termín nevyhovuje, o refundáciu môžete požiadať lístocheck.sk do 21.2.2020.

Kalifornská pätica po dvoch EP vydala singel „Sweater Weather” z ich prvého albumu, ktorý môžete dokonca poznať aj zo slovenských rádií. Do povedomia sa dostali takisto vďaka ich kontroverznému videoklipu k poradí tretej odprezentovanej skladbe z albumu I Love You a obsadil 39. miesto v Billboard 200 album chart. Spomínaný klip k skladbe „Afraid” začína upozornením, že obsahuje len pársekundové zábery. Tie môžu u citlivejších divákov vyvolať epilepsiu, a tak bol zaradený na Youtube medzi nevhodné. Kapela má od ich vzniku v roku 2011 na konte 2 štúdiové albumy a 5 vydaných EP. Momentálne tvrdo pracuje na vydaní tretieho albumu. Jeho vydanie nadväzuje aj na pripravované turné, v rámci ktorého vystúpia po prvýkrát na Slovensku!

Vstupenky na státie alebo na sedenie stoja 39,50 € exkluzívne iba v sieti Listocheck.

Vstupenky:

https://listocheck.sk/detail/the-neighbourhood

Facebook event:

https://www.facebook.com/events/417943212139250/

