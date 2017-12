Listopadová sa dostala do semifinále na 50 m znak, ostatní Slováci ostali bez postupu

KODAŇ 16. decembra (WebNoviny.sk) – Katarína Listopadová sa predstaví v sobotňajšom podvečernom semifinále na 50 m znak na majstrovstvách Európy v plávaní v krátkom bazéne v dánskej Kodani.

Listopadová v rozplavbách výkonom 27,27 s obsadila nepostupovú 17. priečku, ale keďže dve pretekárky sa rozhodli nenastúpiť na semifinále, posunula sa na 15. pozíciu a dodatočne dostala šancu na pokračovanie v súťaži.

Informuje o tom Slovenská plavecká federácia na svojom facebookovom profile. Skúsená 24-ročná Slovenka sa predstaví v druhom semifinále o 17.00 h. Víťazkou rozplavieb na 50 m znak sa stala maďarská stálica svetového plávania Katinka Hosszúová.

Ďalších 7 slovenských plavcov sa v sobotu predpoludním z rozplavieb neposunulo do semifinále.

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KRÁTKOM BAZÉNE

výsledky slovenských plavcov (rozplavby, sobota)

MUŽI

100 m voľný spôsob: 1. Luca Dotto (Tal.) 46,81 s,… 50. Vladimír Štefánik (SR) 49,04 – nepostúpil do semifinále

50 m motýlik: 1. Benjamin Proud (V. Brit.) 22,39 s,… 35. Adam Halas (SR) 23,66 – nepostúpil do semifinále

100 m polohové preteky: 1. Sergej Fesikov (Rus.) 51,59 s,… 28. Adam Halas (SR) 55,05 – nepostúpil do semifinále

ŽENY

200 m voľný spôsob: 1. Femke Heemskerková (Hol.) 1:54,09 min,… 26. Katarína Listopadová 2:00,36, 33. Laura Benková 2:01,24, 41. Barbora Tomanová (všetky SR) 2:06,40 – nepostúpili do finále

100 m motýlik: 1. Sarah Sjöströmová (Švéd.) 56,05 s,… 26. Barbora Mišendová 1:00,14 min, 33. Silvia Lászlová (obe SR) 1:01,15 – nepostúpili do semifinále

50 m znak: 1. Katinka Hosszúová (Maď.) 26,44 s,… 17. Katarína Listopadová 27,27 – postúpila do semifinále na základ odhlášok 2 pretekárok,… 33. Karolína Hájková 27,99, 42. Barbora Tomanová (všetky SR) 28,77 – nepostúpili do semifinále

MIX

4×50 m voľný spôsob: 1. Rusko 1:30,46 min,… 16. Slovensko (Vladimír Štefánik, Adam Halas, Karolína Hájková, Andrea Podmaníková) 1:36,48 – nepostúpilo do finále