Litovská vláda uviedla armádu do stavu najvyššej pohotovosti, chce tak predísť provokáciám zo strany Ruska

Litovská vláda zvýšila pripravenosť síl rýchlej reakcie svojej armády. Učinila tak po stredajšom rannom prejave ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý oznámil čiastočnú mobilizáciu ruských občanov v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Referuje o tom spravodajský web CNN.

„Litovské sily rýchlej reakcie sú uvedené do stavu najvyššej pohotovosti, aby sa zabránilo akejkoľvek provokácii zo strany Ruska,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter litovský minister obrany Arvydas Anušauskas.

Litva, ktorá je členským štátom Európskej únie i Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), má približne 300 kilometrov dlhú spoločnú hranicu s Kaliningradskou oblasťou, exklávou Ruska.

As Russia’s military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania’s Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia.

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) September 21, 2022