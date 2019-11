Liverpool má po postupe v Ligovom pohári problém, v ten istý deň má bojovať na dvoch frontoch

FC Liverpool má problém. Vznikol postupom do štvrťfinále Ligového pohára, lebo anglický futbalový tím sa ocitol v termínovej kolízii v súvislosti so svojou účasťou na majstrovstvách sveta klubov. Liverpool by mal 18. decembra nastúpiť v Katare na semifinálový duel spomenutého šampionátu, práve na tento termín je plánovaný aj štvrťfinálový duel Ligového pohára proti Aston Ville. Úradujúci víťaz Ligy majstrov si už pre štart na MS odložil ligový zápas na pôde West Hamu United.

Semifinále Ligového pohára je v Anglicku na programe v týždni, ktorý sa začne 6. januára, ale vzhľadom na nabitý kalendár najvyššej anglickej súťaže v okolí Vianoc a Nového roka neposkytuje veľký manévrovací priestor na nájdenie vhodného náhradného termínu.

Jednou z možností je, že by LFC nastúpil v rovnakom čase v Ligovom pohári i na MS klubov s dvoma rôznymi mužstvami.

Tréner „The Reds“ Jürgen Klopp urobil nedávno 11 mien v zostave, aby nechal oddychovať opory v stredajšom stretnutí 4. kola Ligového pohára proti Arsenalu.

Gólová prestrelka sa v riadnom hracom čase skončila 5:5, Liverpool postúpil ďalej vďaka úspechu v rozstrele.