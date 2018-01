Liverpool odškodní fanúšikov, ktorí si pred sezónou kúpili Coutinhov dres

LIVERPOOL 7. januára (WebNoviny.sk) – Anglický futbalový klub FC Liverpool ponúkol kompenzáciu všetkým fanúšikom, ktorí si pred začiatkom ročníka 2017/2018 zakúpili dres „The Reds“ s menovkou ofenzívneho záložníka Philippeho Coutinha. Vedenie tímu z Anfieldu týmto krokom reagovalo na Brazílčanov prestup do katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona.

Každý priaznivec LFC, ktorý sa preukáže dokladom o kúpe Coutinhovho dresu, dostane darčekovú poukážku v hodnote 50 libier. Tú bude môcť použiť pri nákupe v ktorejkoľvek z oficiálnych klubových predajní. Podporovateľov Liverpoolu nakupujúcich cez internet upovedomia prostredníctvom ich e-mailových adries.

Dvadsaťpäťročný Coutinho počas víkendu spečatil transfer do Katalánska, podpísal kontrakt na do leta 2023. Zainteresované strany nezverejnili výšku odstupného. Podľa denníka AS dostane Liverpool za Coutinha 160 miliónov eur, čo by bol druhý najdrahší transfer vo futbalovej histórii. Známe sú podrobnosti týkajúce sa výstupnej klauzuly – prípadný záujemca o Juhoameričanove služby bude musieť „zložiť na drevo“ 400 miliónov eur.