Liverpool utrpel ranu, útočník Firmino mu bude chýbať minimálne mesiac

Brazílsky futbalový útočník Roberto Firmino z anglického klubu FC Liverpool má problémy si zadným stehenným svalom a minimálne jeden mesiac sa nepredstaví v žiadnom súťažnom zápase. Rátať s ním nemôže kouč „The Reds“ Jürgen Klopp a v novembri ani hlavný kormidelník brazílskej reprezentácie Tite. Tridsaťročný futbalista sa zranil v stredajšom víťaznom súboji Lige majstrov proti španielskemu Atléticu Madrid (2:0).

„Strata Bobbygo Firmina je pre nás rana. V jeho prípade hovoríme o niekoľkotýždňovej pauze. Neviem presne, ale bude to viac ako na štyri týždne. Takže asi ide o vážnejšie zranenie,“ povedal Klopp pred nedeľňajším zápasom v Premier League proti West Hamu United. Roberto Firmino už v tejto sezóne nútene pauzoval kvôli podobnému zraneniu.

„Uvidíme, ako to napokon dopadne. Je to Bobby, možno sa vylieči rýchlejšie. Zranenia pred reprezentačnou prestávkou nebývajú tragické, väčšinou pauza stačí na liečbu. Nie je to však tento prípad, to nie je dobré,“ pokračoval nemecký kormidelník. Firmino v tejto sezóne odohral v 11 súťažných duelov a strelil v nich šesť gólov, medzi nimi aj hetrik do siete Watfordu.

Keďže Roberto Firmino nepomôže reprezentácii Brazílie v novembrových zápasoch kvalifikácie o postup na MS 2022 proti Kolumbii a Argentíne, v nominácii ho nahradil Vinícius Júnior z Realu Madrid.