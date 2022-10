Liz Truss sa ospravedlnila za chyby, konzervatívcov chce priviesť do ďalších volieb

Britská premiérka Liz Truss trvá na tom, že aj napriek vynútenému obratu v otázke ohláseného znižovania daní s cieľom zachrániť svoju pozíciu, povedie Konzervatívnu stranu do ďalších volieb. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Predsedníčka vlády sa tiež ospravedlnila za chyby po tom, ako nový minister financií Jeremy Hunt zrušil väčšiu časť jej ekonomického balíčka, ktorý vláda ohlásila len pred niekoľkými týždňami, vrátane plánovanej redukcie dane z príjmov. Hunt v pondelok v snahe o upokojenie turbulentných finančných trhov oznámil, že ruší takmer celé plánované zníženie daní a naznačil, že chystá redukciu verejných výdavkov.

Truss v rozhovore pre BBC pripustila, že jej vyše mesiaca trvajúce vedenie vlády „nebolo perfektné“, no myslí si, že „napravila“ svoje chyby a dodala, že by od nej bolo „nezodpovedné“, ak by nezmenila kurz.

Stále pritom podľa vlastných slov chce posilniť rast britskej ekonomiky, no priznala, že to bude trvať dlhšie, ako očakávala. „Som naďalej odovzdaná tejto vízii, ale budeme ju musieť dosiahnuť iným spôsobom,“ skonštatovala.