Real je po zdolaní Bayernu blízko semifinále Ligy majstrov, Ronaldo má prvý v histórii 100 gólov

MNÍCHOV 13. apríla (WebNoviny.sk) – Prvý súboj štvrťfinálovej bitky gigantov vo futbalovej Lige majstrov vyznel lepšie pre obhajcu trofeje Real Madrid.

“Biely balet” triumfoval v stredu večer v mníchovskej Allianz Arene nad domácim Bayernom 2:1 a pred odvetou, ktorá sa uskutoční v utorok 18. apríla v Madride, má veľmi nádejné vyhliadky na prienik do siedmeho semifinále za sebou.

Španielsky tím bol väčšinu prvého polčasu na mníchovskej pôde iba tieňom svojho slávneho mena. Hral pasívne a v 25. min navyše inkasoval po prudkej hlavičke Artura Vidala. Čiľan mohol tesne pred prestávkou z pokutového kopu zvýšiť náskok Mníchovčanov, ale loptu z bieleho bodu poslal nad bránku Keylora Navasa.

Nová prezývka pre Ronalda

So začiatkom druhého dejstva sa karta obrátila. Madridčania vybehli na trávnik ako pokropení živou vodou. Zrazu to bol iný zápas a začal v ňom úradovať najlepší svetový futbalista Cristiano Ronaldo. V 47. min volejom po centri Daniela Carvajala vyrovnal a v 77. min pridal aj druhý gól lídra španielskej La Ligy.

To už hral Bayern bez vylúčeného Javiho Martíneza, ktorý sa v rozpätí štyroch minút (58.- 61.) vyfauloval na C. Ronaldovi, vyfasoval dve žlté karty a tým aj červenú. Oslabený Bayern už do konca zápasu nič nevymyslel. Góly Karima Benzemu a Sergia Ramosa neplatili pre ofsajd, no hostia aj tak mali veľkú radosť z mimoriadne cenného triumfu 2:1.

Portugalčan Cristiano Ronaldo zaznamenal 96. a 97. gól v LM, potvrdil nimi status historicky najlepšieho strelca. V stredu ako prvý hráč v histórii pokoril v európskych pohárových dueloch hranicu 100 gólov (dva zásahy zaznamenal v Európskom superpohári, jeden v predkole LM, pozn.). “Máme veľkú výhodu, ale tento dvojzápas sa ešte neskončil. Bayern má silné mužstvo, ktoré stále ´žije´,” povedal 32-ročný rodák z Madeiry podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA). Neskôr na instragrame napísal: “Som veľmi šťastný, že sme zvíťazili a dosiahol som 100 gólov v európskych súťažiach. Veľká vďaka patrí mojím spoluhráčom a trénerom. Bez vás by to nebolo možné.” Pre zaujímavosť, CR7 pokoril métu 50 gólov v apríli 2013, no kým na prvú “päťdesiatku” zásahov potreboval 96 duelov, na tú druhú mu stačilo iba 47 stretnutí. Portál soccerway.com Portugalčanovi dokonca vymyslel novú prezývku Centúrion Ronaldo podľa starovekého rímskeho vojaka.

Neuer viackrát zachránil Bayern

“Urobili sme veľký krok, ale ešte je pred nami odveta. Bayern ukázal, že je jedným z favoritov na celkové víťazstvo. Stále je všetko otvorené, ale náš tím si za výkon zaslúži gratuláciu. V prvom polčase sme mohli hrať trochu jednoduchšie, po zmene strán sme ukázali väčšiu kontrolu a utvorili sme si plno šancí. Sme radi, že sme tu zvíťazili,” povedal podľa portálu soccerway.com kapitán Realu Sergio Ramos.

“Tieto konfrontácie sa nikdy nerozhodnú v prvom zápase, odohrali sme však dobrý duel. Možno sme mohli streliť o jeden alebo dva góly viac, ale sme veľmi šťastní. Po prestávke sme ukázali ochotu získať dobrý výsledok. Ak by sme zaostávali 0:2, vyvíjalo by sa to inak. Ukázali sme však trpezlivosť a na začiatku druhého polčasu sa nám podarilo vyrovnať. Od tohto momentu to bol iný zápas, viac sme ukázali náš charakter a lepšie sme získavali loptu. Samozrejme, v početnej výhode sme to mali jednoduchšie, ale tiež treba povedať, koľkokrát Neuer zachránil Bayern. Či by bol tretí gól rozhodujúci pre toto štvrťfinále, uvidíme na budúci týždeň,” skonštatoval po stretnutí tréner “Los Blancos” Zinedine Zidane. Francúz sa pristavil aj pri svojej najväčšej hviezde Cristianovi Ronaldovi, ktorý v pravý čas zdvihol vlajku svojho tímu. “Cristiano mal radosť, že sa mu podarilo streliť dva góly, ale nebol úplne šťastný, pretože mohol pridať aj ďalšie. Gareth Bale sa cez polčas necítil dobre, nechcel som riskovať. Dúfam, že to nebude nič vážne. Jeho náhradník Marco Asensio podal dobrý výkon,” doplnil 44-ročný rodák z Marseille.

Skončila séria domácich víťazstiev

Tohtosezónne štvrťfinále má špecifickú príchuť pre trénera Bayernu Carla Ancelottiho. Päťdesiatsedemročný Talian pred príchodom do Mníchova pôsobil v Reale Madrid (2013-2015). V roku 2014 ho priviedol k víťazstvu v LM, “biely balet” vtedy v semifinále prešiel zhodou okolností cez bavorský tím (1:0 doma, 4:0 vonku, pozn.). Počas Ancelottiho anabázy v Madride bol jeho asistentom súčasný kormidelník Realu Zinedine Zidane. “Rozhodli malé detaily. Nevyužili sme penaltu, ktorou sme mohli zvýšiť na 2:0. Hneď na začiatku druhého polčasu sme dostali gól, ktorý zmenil celý zápas. Cristiano rozhodol toto stretnutie. Myslím si, že až do červenej karty sme ho strážili dobre. V odvete to bude ťažké, ale stále sme v hre a budeme sa snažiť zvrátiť výsledok na našu stranu,” skonštatoval podľa webu UEFA.com lodivod Bavorov. “Chválabohu, že sa to skončilo iba 1:2. Pol hodiny s desiatimi hráčmi proti Realu nie je žiadny piknik,” povedal pre Kicker útočník Thomas Müller.

Mníchovské mužstvo ťahalo v LM na domácom trávniku 16-zápasovú sériu bez prehry, počas ktorej dosiahlo impozantné skóre 58:9. Posledným tímom, ktorý v európskom pohári číslo jeden dokázal triumfovať v Allianz Arene, bol 29. apríla 2014 práve Real Madrid (4:0). Bayern Mníchov a Real Madrid sa na európskej pohárovej scéne stretli už dvadsiaty tretíkrát. Lepšiu štatistiku stále má nemecký klub, ktorý vedie na víťazstvá, ale už len 11:10.