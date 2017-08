Lobotka má za sebou premiéru v La Lige, bol to pre neho nádherný zážitok

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant a nedávna posila španielskej Celty Vigo stredopoliar Stanislav Lobotka si v sobotňajšom 1. kole La Ligy odkrútil súťažnú premiéru na trávniku svojho nového zamestnávateľa. Lobotka na trávnik prišiel v 76. min za stavu 2:1 pre domácich, tí však jednogólové vedenie neudržali a s Realom Sociedad San Sebastián napokon prehrali 2:3.

“Bol to pre mňa nádherný zážitok nastúpiť v jednej z najlepších líg na svete. Hrali sme doma pred výbornou kulisou a sú to neopísateľné pocity. Zatiaľ to bol vrchol v mojej kariére, len škoda, že sme nevyhrali. Trému som nemal, ale isté napätie som pociťoval. To však po dvoch minútach po prvom dotyku s loptou opadlo,” opísal Lobotka svoje pocity o premiérovom zápase v La Lige v rozhovore na oficiálnej internetovej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Španielske médiá ho chválili

Slovenský stredopoliar reagoval aj na otočenie nepriaznivého vývoja stretnutia po jeho príchode na ihrisko: “Veľmi ma to mrzí. Lepšie by som sa cítil, keby sme vyhrali a ja by som hral zle. Taký je však futbal a šport,“ povzdychol si Lobotka, ktorého výkon španielske médiá po zápase chválili: “Tréner po stretnutí podal každému z nás ruku a duel sme rozoberali až na druhý deň. Prvý gól, ktorý padol zo zlej rozohrávky nášho brankára, zobral kouč na seba s tým, že on od nás chce, aby sme to takto robili. Samozrejme, potom hovoril k zápasu ďalšie veci, ale musím úprimne priznať, že to som mu už nerozumel.”

Lobotka sa tiež vyjadril na tému jazykovej bariéry. Slovenskému záložníkovi klub našiel učiteľa a na hodiny španielčiny chodí dvakrát do týždňa, ale ako sám priznáva, zatiaľ rozumie len jednoduché frázy: “Pomaličky sa moja španielčina zlepšuje, ale ešte toho musím veľa zvládnuť.”

V tíme má skvelé podmienky

Talentovaný slovenský futbalista nebol sklamaný z absencie v základnej jedenástke: “Vôbec nie. Bol som rád, že som dostal od trénera šancu. Prišiel som do výkonnostne inej ligy ako je tá dánska a preto viem, že musím byť trpezlivý a tvrdo na sebe pracovať, aby som sa stal stabilným členom základnej zostavy. Je to pre mňa veľká motivácia. Španielska liga je náročnejšia ako dánska. V agresivite nie je až taký veľký rozdiel, ale v kvalite hráčov veru áno. V hre s loptou sú veľmi vyspelí, dokážu ju udržať na svojich kopačkách a ´zadarmo´ ju nedajú. Technická úroveň je tu o dva stupne vyššia.”

Lobotka okrem kvality španielskej súťaže a hráčov v rozhovore hovoril aj o ľuďoch a živote v tejto krajine. “Španieli sú veľmi príjemní, usmiati ľudia. Troška si zvykám, že na všetko majú čas. Po športovej stránke tu mám skvelé podmienky, skutočne sa nemusím o nič starať a môžem sa venovať iba futbalu, a to je pre mňa to najdôležitejšie.”

Bývalý hráč AS Trenčín a juniorky holandského Ajaxu Amsterdam na Pyrenejský polostrov prišiel z dánskeho FC Nordsjaelland za približne 5 miliónov eur. S klubom zo severozápadu Španielska podpísal zmluvu platnú do roku 2022, ktorá má tiež obsahovať výkupnú klauzulu vo výške 35 miliónov eur. Či sa Lobotka dostane do nominácie na blížiaci sa dvojzápas so Slovinskom a v Anglicku v rámci F-skupiny kvalifikácie MS 2018, sa dozvie v utorok 22. augusta. Naposledy v tíme trénera národného tímu Jána Kozáka v júni v Litve nechýbal. “Teraz sa ešte reprezentáciou nezaoberám, sústredím sa na povinnosti v španielskom klube. Keď ma tréner Kozák nominuje, budem veľmi rád, no až potom začnem riešiť národný tím,” uzavrel Stanislav Lobotka, ktorého Celta Vigo sa v najbližšom zápase v piatok 25. 8. predstaví na trávniku Realu Betis Sevilla.