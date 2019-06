Lobotka možno zmení klub, v hre je zotrvanie v Španielsku a záujemcovia sú aj z Nemecka

ŠAMORÍN 3. júna (WebNoviny.sk) – Po náročnom závere klubovej sezóny, keď s Celtou Vigo bol až do posledného kola „namočený“ do záchranárskych prác v španielskej Primera División, prišiel defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka pozitívne naladený na zraz slovenskej futbalovej reprezentácie pred júnovými zápasmi s Jordánskom a Azerbajdžanom.

„Prevládajú vo mne dobré pocity, keďže sme sa zachránili, ale na druhej strane to nebolo veľmi optimálne, nakoľko sme do posledného kola bojovali o záchranu. Sezóna nebola ideálna a taká, ako sme si predstavovali, ale už je to za nami. Cieľ v podobe záchrany, ktorý sme vo februári dostali, sme splnili. Už sa sústredím na blížiace sa zápasy. Mal som dva týždne voľno, oddýchol som si, načerpal nové sily a som rád, že tu môžem byť,“ uviedol 24-ročný rodák z Trenčína v rozhovore pre agentúru SITA.

Záchrana Celty v „hodine dvanástej“

V nominácii tímu SR je trochu viac hráčov ako obvykle. „Proti Jordánsku možno dostanú šancu tí, ktorí hrávali menej, aby mali nejakú zápasovú prax. Azerbajdžan bude nepríjemný, pri vstupe do kvalifikácie potrápil Chorvátsko. Dnešný futbal sa vyrovnáva. Každý vie behať, zrážať sa a znepríjemniť súperovi život. V Baku nás určite nečaká nič ľahké. Súper bude hrať doma a každý, kto hrá v domácom prostredí, býva nepríjemný bez ohľadu na to, či je to San Maríno alebo veľké mužstvá,“ myslí si Lobotka.

Celta sa v najvyššej súťaži zachránila doslova v „hodine dvanástej“, niekoľko kôl dokonca figurovala v pásme zostupu. Mužstvo z Galície malo v priebehu ročníka 2018/2019 až troch trénerov – Antonia Mohameda, Miguela Cardosa a sezónu dokončil Fran Escribá. Tímu navyše dlhé týždne chýbal zranený kanonier a reprezentant Španielska Iago Aspas, čo sa podľa Lobotku tiež podpísalo pod sériu nevydarených výsledkov a konečné umiestnenie v dolnej polovici tabuľky.

Možný prestup do iného tímu

„Iago Aspas je hráč, ktorý keď dostane loptu v šestnástke alebo jej okolí, vždy vie, čo s ňou má urobiť. Na konci sezóny, keď sa po zranení vrátil, mohli všetci vidieť, že jeho góly a prihrávky sú kľúčové. Keď sa nevyhráva, nedávate góly, nie je to bohviečo… Po marcovom príchode súčasného trénera sa trošku zmenil štýl našej hry. Uzdravil sa Iago Aspas, vyhrali sme jeden-dva zápasy a vrátilo sa nám aj sebavedomie zo začiatku sezóny,“ dodal účastník ME „dvadsaťjednotiek“ spred dvoch rokov v Poľsku.

Lobotka má vo Vigu platný kontrakt ešte na tri roky. Neprejde však prestupové obdobie, aby sa jeho meno nespájalo s transferom do nejakého klubu z popredných európskych súťaží.

Agentúre SITA prezradil, že existuje šanca na letný prechod k inému zamestnávateľovi. „Ťažko povedať, či vo Vigu zostanem. Prestupové obdobie je dlhé, niečo sa rysuje, ale pokiaľ to nie je oficiálne, stále som hráč Celty,“ dodal Lobotka a poznamenal, že prípadní záujemcovia o jeho služby sú napríklad zo Španielska a Nemecka.