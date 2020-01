Lobotka sa páčil aj Sarrimu, o detailoch prestupu do SSC Neapol hovorí hráčsky agent Jašurek

Pre slovenského futbalistu Stanislava Lobotku bol prestup do talianskeho klubu SSC Neapol šanca, k akej by viac nemuselo dôjsť. Dvadsaťpäťročný rodák z Trenčína v priebehu stredy spečatil transfer zo španielskeho tímu Celta Vigo a pod Vezuvom podpísal kontrakt na 4,5 roka. Hráčov agent Branislav Jašurek pre agentúru SITA však priznal, že zrealizovať túto transakciu vôbec nebolo ľahké.

Potrebovali, aby zostal

„Najväčší problém bol v tom, že funkcionári Celty Vigo nemali žiadny eminentný záujem ani finančnú motiváciu, že by potrebovali predať hráča. Skôr naopak, v tabuľke stoja veľmi zle a potrebovali, aby Stano zostal a zvýšili svoje šance na záchranu v La Lige. Stano si veľmi dobre uvedomoval, že rečí o jeho prestupe bolo v minulosti strašne veľa. Videl, aké zložité je zrealizovať to, aké sú napríklad cenové nároky a ďalšie podmienky, aby všetko do seba zapadlo. Myslím si, že pochopil, aké je to ťažké a keď o to všetci poriadne nezabojujeme, môže byť v Celte ešte veľmi dlho,“ poznamenal 37-ročný manažér z agentúry Fair Sport International.

Lobotka pôsobil vo Vigu od začiatku sezóny 2017/2018, keď prišiel z dánskeho FC Nordsjaelland. Klub z Galície mal vtedy nálepku „semifinalista Európskej ligy“, od ročníka 2016/2017 sa však do kontinentálnych pohárov nedostal.

„Celta je výborný klub, ale v určitom rozmere Stanovi chýbali zápasy v európskych pohároch, chýbal mu boj o najvyššie priečky. Každý futbalista chce prirodzene hrať a vyhrávať. Bohužiaľ, bol od toho vzdialený,“ dodal Jašurek.

Jeden z najväčších prestupov Slovákov

Spoločne s hráčom v prípade Neapola od úvodného kontaktu cítili, že zo strany „partenopei“ nejde iba o bežné vypytovanie sa a sondovanie situácie. Lobotka sa Talianom dlhodobo pozdával a veľmi sa páčil aj niekdajšiemu koučovi neapolského mužstva Mauriziovi Sarrimu, v súčasnosti koučovi konkurenčného Juventusu Turín.

„Prvý kontakt so zástupcami SSC sa udial približne pred rokom a pol v čase, keď v klube končil tréner Maurizio Sarri a prichádzal Carlo Ancelotti. Z pohľadu tohto prestupu bolo prvé stretnutie 28. decembra minulého roka a uskutočnilo sa v Londýne,“ priblížil hráčov agent.

Prestup slovenského defenzívneho stredopoliara do Neapola patrí k najväčším prestupom futbalistov spod Tatier v ére samostatnosti. „Pre našu agentúru je najväčší, aký sme zrealizovali, ale všetci dúfame, že nebude najväčší, ktorý sme kedy urobili. Dúfam, že o niekoľko rokov budeme hovoriť, že bol jeden z najväčších a jeden z najkrajších,“ skonštatoval pre agentúru SITA Branislav Jašurek.