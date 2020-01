Lobotka sa podľa bývalého hráča Celty nespráva ako profesionál, porovnal ho s Vidalom

Niekdajší hráč španielskeho futbalového klubu Celta Vigo Iago Bouzón (1999-2005) nešetril kritikou na adresu slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku, ktorý sa podľa jeho slov snaží vynútiť si prestup z Galície do talianskeho SSC Neapol. Podľa viacerých indícií, medzi nimi tiež od známeho neapolského žurnalistu Cira Venerata, sú oba kluby blízko k dohode o transfere.

Lobotka nebol dostatočne sústredený

Ako uviedol 36-ročný Bouzón podľa webu eldesmarque.com, slovenský legionár sa nespráva ako profesionál. „Z pohľadu hráča mi to pripadá zlé. Podľa mňa slovo profesionál znamená správať sa tak až do poslednej minúty,“ poznamenal.

Lobotka v nedeľňajšom zápase španielskej Primera División proti Osasune Pamplona (1:1) napokon nebol na súpiske, stretnutie tak sledoval iba z hľadiska. Tréner Celty Óscar García priznal Lobotkove úmysly prestúpiť do kvalitnejšieho tímu. „Tiež som bol v minulosti profesionálny futbalista. Viem, že hráči chcú nastupovať v Lige majstrov alebo európskych pohárových súťažiach,“ uviedol podľa webu denníka AS 46-ročný kouč, ktorý v minulosti hrával za barcelonské mužstvá FC a Espanyol či Valenciu. Podľa trénera Viga nebol Lobotka dostatočne sústredený, aby mohol nastúpiť na zápas proti Pamplone: „Aspoň to, že bol čestný a dal mi to vedieť. To bol dôvod, prečo som sa rozhodol vynechať ho.“

Správa sa ako dieťa

Bouzón prirovnal Lobotku k pozícii Artura Vidala v FC Barcelona. Čiľan by taktiež chcel odísť do talianskeho Interu Miláno, ale na ihrisku vydá zo seba maximum pre farby „blaugranas„, čo ukázal aj v nedeľňajšom derby s Espanyolom (2:2). „Toto sú dve rozdielne podoby hráčov – jeden sa správa dospelo a druhý ako dieťa.“

V kritike smerom k Lobotkovi zašiel ešte ďalej. „Gustavo Cabral v minulej sezóne vedel, že v Celte nebude pokračovať a klub zaňho hľadá náhradu, ale vždy, keď vstúpil na trávnik, nechal na ňom všetko. Aj keď chcete niečo iné alebo viete, že niečo také príde, musíte do poslednej minúty hrať za svoj súčasný tím,“ skonštatoval Iago Bouzón.