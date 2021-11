Lockdown nemusí zabrániť znevýhodneným zlepšovať svoj stav

Izabelka sa narodila predčasne v 27. týždni. Nedokysličenosť mozgu sa prejavila na zameškávaní jej vývinu a vyústila do diagnózy Detská mozgová obrna. Dievčatko má dnes 4 roky a veľa toho už „dobehla“: štvornožkuje, sedí, stojí a nezaprie dôvtip ani silnú vôľu. Podobne ako tridsiatnici Daniel po vážnom úraze, Mária po cievnej mozgovej príhode či 8-ročný Marek s vrodeným ochorením, všetkých spája jedno: na výzvu osudu odpovedali usilovným rehabilitovaním v ADELI v Piešťanoch. Dokázali, že napriek zlým predpovediam sa úspech dostaví.

„ONO TO PÔJDE“- znie ich odkaz a úspechy chcú dopriať aj ďalším. Nadácia ADELI ich zapája do iniciatívy VEĽKÉ VIANOČNÉ GESTO. Bez podpory darcov totiž nie je možné zabezpečiť potrebnú intenzitu rehabilitácie a sen premeniť na skutočnosť. Každý, kto urobí Veľké vianočné gesto, umožní tým, ktorí to potrebujú, rehabilitovať v Adeli Medical Center a pomôže im rozbehnúť sa do života.

Neurorehabilitácia v ADELI nemá na Slovensku páru, vďaka svojmu rozsahu terapií, intenzite cvičenia a komplexnosti. V nemalej miere sa na výraznom účinku podieľa i terapia v hyperbarickej komore. Rehabilitačný program umožňuje pacientom prepracovať sa z kómy k vnímaniu a spolupráci s opatrovateľmi. Špeciálna klinická logopédia dokáže svojimi bohatými metodikami podnietiť dorozumievanie a reč. Vyjadriť potrebu i opätovať lásku: obnovou komunikačných schopností výrazne benefituje psychická stránka pacienta a zmierňuje sa záťaž rodiny v starostlivosti. Ľudia s neurologickými poruchami pohybu sa takisto dokážu cvičeniami v ADELI obleku priviesť k uvedomeniu si vlastného tela,tzv. propriocepcii. Postupne dokážu samostatne sedieť, dôverovať si v postoji na vlastných nohách a vďaka podpore najbližších aj vykročiť… Veľké méty sú rovnako dôležité ako tie zdanlivo menšie: odstrániť sondu do žalúdka, dokázať si vložiť sústo do úst, prežuť a prehltnúť.

Vaše VEĽKÉ VIANOČNÉ GESTO môže zmeniť množstvu pacientov vyhliadky na kvalitnejší, samostatnejší život. Váš príspevok pomôže odbremeniť rodiny, starajúce sa o pacientov s poruchami prijímania stravy, poruchami reči a pohybu. Ako a komu ADELI konkrétne pomohlo, dozviete sa na stránke www.nadaciaadeli.sk/pomohlisme.

Neurorehabilitačné centrum ADELI Medical Center má 17 ročnú skúsenosť v rehabilitácii vážnych neurologických stavov, ako aj terapeutickej intervencii predčasne narodených detí a detí s poruchami centrálnej nervovej sústavy či s najrôznejšími genetickými syndrómami. 2000 rehabilitujúcich pacientov ročne poskytuje tímu odborníkov v ADELI obrovské množstvo informácii a možnosť zdieľania poznania. Z koncentrácie know-how v ADELI ťaží predovšetkým pacient a jeho rodina, skúsenosti umožňujú určiť pacientom špecifické a pritom reálne terapeutické ciele a rýchlejšie ich posúva k vytúženému cieľu.

Ďakujeme za Vaše VEĽKÉ VIANOČNÉ GESTO. Umožníte ďalším pacientom ako Izabelka, Daniel, Maruška a Marek nevzdať sa a dokázať si, že „ono to pôjde!“. Pomôcť pacientom môžete tu .

Videovýzvu prosím pozrite tu:

Informačný servis