Lockdown v Južnej Austrálii spôsobila lož zamestnanca pizzerie, jeho konanie bude mať následky

Južná Austrália vstúpila do prísneho celoštátneho lockdownu na základe klamstva muža pozitívne testovaného na ochorenie COVID-19. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na miestnu políciu.

Lockdown sa začal v stredu po tom, ako v štáte zaregistrovali 36 nových nakazených, vrátane prvých prípadov lokálneho prenosu od apríla.

Vznikne vyšetrovací tím

Vedenie štátu však k tomuto rozhodnutiu pristúpilo na základe klamstva muža o jeho spojení s miestnou pizzeriou. Ten totiž povedal, že si tam len zašiel kúpiť pizzu a nepriznal, že v prevádzke pracuje na zmeny.

Táto nepravdivá informácia viedla zdravotnícke úrady k presvedčeniu, že muž sa nakazil počas veľmi krátkeho kontaktu a teda, že tento kmeň vírusu je obzvlášť nákazlivý.

„Povedať, že zúrim, by bolo príliš mierne,“ povedal v piatok novinárom k situácii premiér štátu Južná Austrália Steven Marshall s tým, že riešia, aké bude mať mužovo konanie následky.

Vznikne aj špeciálny vyšetrovací tím, ktorý má preskúmať okolnosti incidentu a overiť, či s ním nesúvisia nejaké porušenia zákonov.

Lockdown ukončia skôr

„Pracovali sme s predpokladom, že tento človek len jednoducho prišiel do pizzerie a po veľmi krátkom kontakte odišiel nakazený vírusom. Teraz vieme, že bol vo veľmi blízkom kontakte s inou osobou, u ktorej sa potvrdil pozitívny test na COVID-19. To podstatne zmenilo dynamiku,“ vysvetlil juhoaustrálsky policajný komisár Grant Stevens s tým, že ak by tento človek povedal trasovaciemu tímu pravdu, nevstúpil by štát do šesťdňového lockdownu.

Po tom, ako úrady v piatok zaregistrovali len tri nové prípady, rozhodli sa lockdown ukončiť už v sobotu.

Austrália sa od začiatku pandémie spolieha na lockdowny, rozsiahle testovanie a trasovanie kontaktov, aby denné prírastky nakazených držala čo najbližšie nuly. Dosiaľ v krajine zaznamenali takmer 28-tisíc nakazených a zhruba 900 úmrtí.