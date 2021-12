Lockdown zabral a Krajniak ubezpečil Slovákov, že rodinné stretnutia cez Vianoce budú povolené

Lockdownové opatrenia na Slovensku zafungovali. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to skonštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Ako ďalej uviedol, momentálne klesá počet pozitívnych osôb, klesá pozitivita testov, klesá počet ľudí v nemocniciach a tiež počet výjazdov záchraniek. „Tie opatrenia zafungovali a my sme ich celý čas robili kvôli tomu, aby ľudia mohli mať normálne Vianoce,“ povedal minister.

Krajniakovo ospravedlnenie

Zároveň sa ospravedlnil za šírenie informácie, že by počas sviatkov mali byť zakázané návštevy príbuzných.

Na uplynulých rokovaniach vlády sa totiž podľa neho táto téma vôbec nerozoberala. „Pán minister zdravotníctva to možno trošku nešťastne povedal,“ uviedol Krajniak s tým, že zákaz návštev by bol nelogický.

Richterova kritika vlády

Nastavenie opatrení, ktoré cez sviatky umožní stretávanie, by podľa neho mala riešiť vláda na najbližšom zasadnutí.

„Samozrejme, odporúčam každému, aby sa pred takouto návštevou otestoval, pretože to môže veľmi pomôcť tomu, aby sa situácia nezhoršila,“ povedal Krajniak. Doplnil, že on osobne si nemyslí, že by návštevy mali fungovať na princípe „bublín“.

Opozičný poslanec Ján Richter (Smer-SD) vyčítal vláde v súvislosti s prijímaním opatrení chaos. „Mám taký pocit, že ako by sme boli na začiatku tej pandémie,“ povedal Richter s tým, že napriek tomu, že už prešli dve vlny pandémie, na tretiu je Slovensko pripravené najhoršie.

„Obávam sa, že sa mnoho vecí podcenilo,“ skonštatoval poslanec. Zároveň odmietol tvrdenia niektorých koaličných politikov, že za súčasný stav spoluzodpovedná aj opozícia. „Kto má moc, má aj zodpovednosť,“ dodal.