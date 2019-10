Loď bez posádky sa bude plaviť cez Atlantik, po 400 rokoch zopakuje plavbu plachetnice Mayflower

Anglický tím stavia s pomocou technologickej firmy IBM plne autonómnu loď, ktorá sa bude bez posádky plaviť naprieč Atlantikom po stopách historickej plachetnice Mayflower. Mayflower Autonomous Ship (MAS) vypláva z anglického mesta Plymouth v septembri 2020.

Jej plavba sa uskutoční pri príležitosti 400. výročia plavby Mayflower, ktorá v roku 1620 priviezla do Ameriky európskych osadníkov a stala sa symbolom kolonizácie.

Bude robiť vlastné rozhodnutia

Systém umelej inteligencie pre loď poskytla spoločnosť IBM. Plavidlo bude počas cesty robiť vlastné rozhodnutia, aby sa vyhlo kolíziám. Ak to bude považovať za nevyhnutné, prostredníctvom satelitného telefónu sa spojí so základňou. V zátoke Plymouth Sound už pre algoritmy strojového učenia plavidla zozbierali dáta o stovkách lodí.

Pred takmer 400 rokmi, 6. septembra 1620, vyplávala Mayflower z anglického Plymouthu do Massachusetts. Na jej palube bolo 102 pasažierov a 30 členov posádky.

Plavba jej trvala viac ako dva mesiace a 21. decembra 1620 pristála v dnešnom Plymouthe v americkom štáte Massachusetts. Pasažiermi boli prevažne kresťanskí puritáni, ktorí sa stali známi ako pútnici.

Energia zo slnka a vetra

Autonómna loď zopakuje ich plavbu, avšak bez ľudskej posádky a oveľa rýchlejšie, keďže by jej cesta mala podľa odhadov trvať dva týždne. MAS je trimaran s jedným veľmi dlhým štíhlym hlavným trupom. Dva postranné menšie trupy sú určené pre stabilizáciu.

Loď so solárnymi panelmi bude poháňať energia zo slnka a vetra. Pre prípad núdze bude vybavená aj záložným dieselovým generátorom. Trup lode momentálne vyrábajú v poľskom Gdansku a do Plymouthu by mal doraziť na budúci rok vo februári.

Loď bude počas plavby vykonávať aj oceánografický výskum a bude tiež testovacou platformou pre zabránenie kolíziám pomocou umelej inteligencie a algoritmov strojového učenia.