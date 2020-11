Loď Oruc Reis po dokončení seizmického výskumu opäť kotví v prístave v Antalyi, bola takmer dôvodom vojenskej konfrontácie

Turecké výskumné plavidlo Oruc Reis, ktoré je dôvodom dlhotrvajúceho energetického sporu medzi Tureckom a Gréckom vo východnej časti Stredozemného mora, sa opäť nachádza v prístave.

Ministerstvo energetiky v „krajine polmesiaca“ v pondelok informovalo, že loď po dokončení seizmického výskumu v oblasti Demre opäť zakotvila v prístave v Antalyi.

Hrozba vojenskej konfrontácie

Ankara v auguste vyslala plavidlo Oruc Reis v sprievode niekoľkých vojenských lodí do vôd, ktoré považujú za svoje Gréci a Cyperčania. Vznikla tak hrozba vojenskej konfrontácie medzi dvomi členskými krajinami NATO.

Európska únia tureckú misiu odsúdila. Začiatkom tohto mesiaca sa plavidlo Oruc Reis zo spornej oblasti vrátilo do Turecka na údržbu. Neskôr však do regiónu opäť prišlo v sprievode dvoch podporných lodí.

Nevedia sa dohodnúť

Grécko a Turecko sa dlhodobo nevedia zhodnúť, či by sa ostrovy mali brať do úvahy pri určovaní priemyselnej a hospodárskej hranice. Grécko má tisíce ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je obývaných približne dvesto.

Turecko obviňuje Grécko, že sa snaží ukoristiť výhodnejšie postavenie v prípade nálezísk na jeho úkor. Ankara tvrdí, že hranica by sa mala nachádzať medzi gréckou a tureckou pevninou a nemali by sa brať do úvahy grécke ostrovy.

Rokovania s Gréckom

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dávnejšie poznamenal, že grécky ostrov, pri ktorom sa Gréci oháňajú kontinentálnym šelfom, sa nachádza iba dva kilometre od tureckého pobrežia a až 580 kilometrov od gréckej pevniny.

Turecko tvrdí, že EÚ sa v spore nespravodlivo postavila na stranu Grécka a Cypru. Vysokopostavený poradca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa predminulý týždeň stretol v Bruseli s najvyššími predstaviteľmi EÚ. Tvrdí, že jeho vláda je naďalej ochotná pokračovať v rokovaniach s Gréckom.