Lodník Jaroslav spáchal pod vplyvom alkoholu extrémistický trestný čin, do väzenia zrejme nepôjde

BANSKÁ BYSTRICA 26. februára (WebNoviny.sk) – Peňažný trest tristo eur dostal za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných práv a slobôd 43-ročný Jaroslav Michalík z obce Kostolec pri Považskej Bystrici.

Zvolal fašistický pozdrav

Pod vplyvom alkoholu v miestnom penzióne Manín v prítomnosti policajnej hliadky a personálu zvolal „Sieg heil!“, a doplnil to aj pozdravom Hlinkovej gardy „Na stráž!“.

Michalík, ktorý pracuje ako lodník na riečnom tankeri v zahraničí, v utorok pred sudcom na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici svoje konanie priznal.

Sudca vyhlásil rozsudok po tom, ako schválil dohodu o vine a treste, ktorú s Michalíkom uzavrel prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Verdikt súdu je právoplatný, pretože súčasťou dohody je záväzok obvineného, že sa voči nemu neodvolá.

Po pohrebe išiel na pivo

Otec troch detí médiám priznal, že na tankeri pracuje ako lodník viac ako 20 rokov. Nepretržite je na lodi, ktorá sa pohybuje na riekach v Holandsku a v Nemecku. Incident v miestnom penzióne Manín v Kostolci sa stal koncom júla minulého roka. Michalík bol na pohrebe a potom šiel do Manína „na pivo“.

Barmanka mu však nechcela naliať a privolala políciu. Michalík na to reagoval pozdravmi, ktorými porušil naše zákony. Extrémistické pozdravy však nesprevádzal zdvihnutou pravicou. V prípade, že by lodník peňažný trest nezaplatil, šiel by na dva mesiace do väzenia.